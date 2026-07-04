Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пов'язаний зі скороченням запасів старого врожаю та ще недостатнім надходженням нової продукції.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області позначився на ринку картоплі, де одночасно продають залишки минулорічного врожаю та дорожчу імпортну продукцію, передає Politeka.

Через це покупці дедалі частіше помічають суттєву різницю у вартості залежно від походження товару.

Українську картоплю зі сховищ наразі реалізують по 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, торік у цей період вона коштувала 13–23 гривні завдяки більшим обсягам урожаю.

Представники галузі пояснюють, що на формування цін впливають залишки минулого сезону, якість продукції та доступність нових партій. Окремі запаси втратили товарний вигляд через погодні умови, що ускладнило стабільне постачання.

Водночас на полицях магазинів дедалі частіше з'являється імпортна картопля. Її вартість може сягати близько 90 гривень за кілограм, тому така продукція залишається менш доступною для більшості покупців.

За словами експертів, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області пов'язаний зі скороченням запасів старого врожаю та ще недостатнім надходженням нової продукції. Додатково ситуацію ускладнює нерівномірне покриття попиту імпортними поставками.

Представники роздрібної торгівлі не виключають подальших змін цінників. На ринок впливають обсяги продукції у сховищах, купівельна активність населення та потреби підприємств переробної галузі.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від темпів збору нового врожаю, логістичних можливостей і балансу між попитом та пропозицією. Фахівці зазначають, що зі збільшенням обсягів української картоплі на ринку цінова ситуація може поступово стабілізуватися.

Джерело: ТСН

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