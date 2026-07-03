Графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 липня пов'язані з перевіркою повітряних ліній електропередач та іншими роботами.

Жителів Миколаївської області попередили про заплановані відключення світла, які відбудуться 4 липня, в суботу, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 липня вводять через обслуговування обладнання. Також обмеження пов'язані з перевіркою повітряних ліній електропередач, заміною зношених елементів мережі та ліквідацією виявлених пошкоджень. Такі роботи проводяться для підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Біляєве. На період виконання робіт електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

О. Гончаренка — 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Також 4 липня планові відключення світла запровадять у населеному пункті Єланець. Із 08:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за адресами:

Кринична — 31, 35, 39, 42, 42А, 43

М. Куценка — 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Незалежності (пр.) — 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26

Соборна — 145

Крім того, аналогічні роботи триватимуть у місті Нова Одеса. Тут електропостачання буде обмежене з 08:00 до 20:00 на таких вулицях:

Дружби (пров.) — 1, 2, 3

Захисників України — 15

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Козацька — 1, 2, 3, 4

Набережна — 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211

Підгірна — 138, 138А, 138Б, 138В, 138Г, 138Д, 142, 144, 146А, 148, 150, 152, 154, 158, 162, 162А, 174

Центральна — 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 337, 339, 343, 343А, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395.

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