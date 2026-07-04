Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну тенденцію зростання витрат у житлово-комунальній сфері.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набуло чинності у Вознесенську влітку 2026 року після рішення виконавчого комітету міської ради, передає Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення №373 затвердили наприкінці травня. Нові розцінки застосовують для комунального підприємства «Водопостачання м. Вознесенська». Оновлені показники поширюються як на населення, так і на бюджетні установи та інших споживачів.

Для побутових користувачів вартість подачі води встановили на рівні 44,50 гривні за кубометр. Економічно обґрунтований тариф становить 51,30 гривні, а для окремих суб'єктів господарювання визначено 47,59 гривні.

Водовідведення для мешканців коштуватиме 17,69 гривні за кубометр. Для організацій і решти категорій споживачів розрахунковий показник становить 19,19 гривні.

Основною причиною перегляду вартості називають збільшення витрат підприємства. Йдеться про подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів, необхідних для безперебійної роботи системи.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну тенденцію зростання витрат у житлово-комунальній сфері, що впливає на формування кінцевої ціни для споживачів.

Різницю між економічно обґрунтованими розрахунками та фактичними платежами населення планують компенсувати коштом бюджету територіальної громади. Такий механізм має частково зменшити фінансове навантаження на жителів.

Повний текст рішення оприлюднили на офіційному ресурсі Вознесенської міської ради для відкритого ознайомлення.

Джерело: vozn.otg

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