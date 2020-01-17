На Донеччині зросла кількість дезертирів з армії «ДНР», і на них влаштували справжню облаву

Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає Politeka.

Так, у місті Саханка Новоазовського району Донецької області «військова окупаційна комендатура» ловить всіх військовослужбовців і повертає їх у пункти постійної дислокації.

При цьому про причини затримання бойовиків інформація не розголошується. Швидше за все, не дочекавшись обіцяних грошей за вбивство українців браві хлопці з «молодої республіки» вирішили, що безкоштовно ризикувати життям не будуть.

«Також під час обстрілу позиції сил ООС зашкварився 1 бойовик з числа 9-го полку, в результаті розриву міномета», – пише в Twitter користувач під ніком Донецький Чебуратор.

Раніше ми розповідали про те, що звільнені з українського полону бойовики «ДНР» залишилися не в захваті від прийому вдома. Колишні полонені вже два тижні перебувають у медичному закладі, звідки їх випускають хіба що погуляти по території медустанови під наглядом представників «МДБ».

Ми також писали про те, що так званий офіцер прес-служби «Народної міліції ЛНР» Іван Філіпоненко заявив про канадських найманців у підконтрольній Києву Станиці Луганській. За його словами, прибулі «будуть навчати військовослужбовців 46-ї бригади ЗС України, що перебуває в даному районі, мінно-вибухової справи і снайперській підготовці».

Нагадаємо, полонянка бойовиків розповіла про пережите в підвалах "ДНР".

Як повідомляла Politeka, сини полонянки бойовиків «ДНР» прийшли під російське консульство.

Також Politeka писала, що бойовики на Донбасі почали знищувати самі себе.