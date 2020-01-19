Щорічно 19 січня православні християни зустрічають велике свято — Хрещення Господнє. Цей день оповитий безліччю таємниць, традицій і заборон. Що можна, а що не варто робити, як правильно купатися і о котрій - про все це розповідає Politeka.net.

З грецької βάπτισμα означає «занурення у воду», це перше і найважливіше таїнство у світі Християнської церкви. Обряд хрещення приєднує людину до Церкви, змиває з неї всі гріхи. Таїнство хрещення складається або з занурення людини у святу воду (один раз, або тричі), або з обливання (з промовлянням священиком певних молитов).

Свято Хрещення Господнє (також Богоявлення і свято Йордану), відзначається 19 січня, але починається ще 18 січня, в так званий Водохресний святвечір, коли відбувається перше освячення води, цей вечір називається Святим. Напередодні торжества, люди дотримуються суворого посту. Як правило, на стіл накривають пісний рис і рибу, овочі, компот — все по скромному. Кількість страв має бути непарною. Родина приступає до трапези з першою зіркою, приймаючи спочатку святу воду.

Богоявленням цей день називається тому, що в цей день перед людьми з'явилась Пресвята Трійця. Ще одна назва — свято Йордана, бо саме в цій річці Іоанн Предтеча хрестив Ісуса Христа. Цій події і присвячено Хрещення. 2020 не виняток, і всі з нетерпінням чекають великого свята, щоб змити з себе гріхи.

Що варто зробити на Хрещення Господнє

Традиційно на Водохреще люди відвідують церкву, моляться, запасаються святою водою, вітають рідних і близьких зі святом. Ходять легенди, що в цей день освячена вода, що володіє особливими властивостями, здатна вилікувати навіть серйозні хвороби, очистити душу і тіло. Запасатися святою водою варто на цілий рік, можна приймати разом з ранковою молитвою.

Відома всім традиція занурюватися в ополонку підійде далеко не кожному, адже для цього потрібна велика сила духу, сміливість і непогана підготовка (варто загартовувати організм, привчати до холоду). Купатися рекомендується після відвідування церкви й причастя. У народі радять занурюватися особливо хворим людям, це допомагає зцілитися. Також популярно приймати «крижане хрещення» для очищення від гріхів, особливо це стосується військових і поліцейських, які на службі користувались зброєю.

На Водохреще накривається святковий стіл, вся родина збирається разом. Як говорить традиція, першим приступає до їжі той, хто останнім поринав у крижану освячену воду. Господиня дому обов'язково має освятити будинок, провітрити його, розсипати по кутах сіль. Це захистить родину від злих духів.

Ще одним красивим обрядом, який можна реалізувати в Хрещення, є відпускання у небо білих голубів. Це символізує завершення зимового циклу свят.

Що не можна робити 19 січня

Будь-які сварки і лайки, гнів на родичів і друзів неприпустимі. Заборонено здійснювати будь-яку фізичну працю, в тому числі роботу по дому і ремесло (шиття, в'язання, вишивка). Після Хрещення не рекомендується гадати. Це обумовлено тим, що великий шанс «перегадати» майбутнє в негативне русло. Святочні обряди завершуються до 19 січня.

Суворо заборонено розпускати плітки, злословити, заподіювати біль і робити підлість, бо весь негатив повернеться в потрійному розмірі. Не варто вживати спиртне, особливо перед зануренням в ополонку (алкоголь не робить тіло більш стійким до холоду, а приглушує реальне сприйняття організмом низьких температур, що загрожує переохолодженням, запаленням легень і іншими негативними проявами).

Лаятися, «брудно» мислити», плакати також заборонено. Вважається, що випущені сльози на Водохреще будуть супроводжувати весь рік. Не можна прати, бо це може осквернити воду (кожній жінці на замітку).

Не варто залишати взуття за порогом, це може призвести до хвороби. Не можна викидати сміття, бо разом з ним можна позбутися сімейного щастя. А ось якщо потрапити під снігопад, буде супроводжувати удача.

Народні прикмети на Водохреще

У народі завжди вважалося, якщо 19 січня зробити пропозицію коханій, сім'я стане міцною, успішною, щасливою і буде жити «на одній хвилі».

Якщо на Хрещення Господнє охрестити дитину, то її життя буде сповнене щастям, в ній буде рости частка Божої Благодаті.

Наші предки особливо ретельно стежили за погодою. Якщо 19 січня день ясний, то варто чекати на неврожайний рік. У разі відлиги, можна радіти, бо буде врожай. Якщо небо рясно вкрите зірками, буде сухе літо, добре вродить горох і ягоди. Коли ж дерева вкриваються інеєм, потрібно навесні засіяти озиму пшеницю.

Повний місяць символізував великий весняний розлив. Вітер південний означав багато гроз влітку. Туман на відкритій воді обіцяв багато хліба.

Також у Святий вечір і на Хрещення прислухалися до вікон. Якщо в них постукає птах, значить душі померлих бажають молитов, побільше богоугодних справ.

Ще одна хороша прикмета — сильний гавкіт собак, вона символізує, що на полювання і риболовлю у році можна виходити з упевненістю, бо буде удача.

Де, коли і як варто купатися на Водохреще

Практично в кожному населеному пункті України організовуються спеціальні місця для водохресного купання. Про такі місця мешканці інформуються заздалегідь через ЗМІ. Якщо на Водохреще мороз і вода встигла добре замерзнути, робляться ополонки, називаються вони «Йордань», на честь річки, в якій хрестили Спасителя Ісуса. Зазвичай такі ополонки роблять у вигляді хреста, готують безпечні підходи до води, на чергування заступають поліцейські і рятувальники, неподалік знаходиться карета швидкої допомоги.

Люди часто запитують: «якого числа можна купатися на Водохреще?». Купання проходить в ніч з 18 на 19 січня, також у сам день свята. Люди купаються і 20-21, якщо ополонка не замерзне, але краще дотримуватися традиції, щоб дата купання випадала на 19 число, бо тоді вода має потужні властивості. Напередодні святкового занурення, проходить церковна служба, урочисті ритуали біля водоймищ. Власне, після цих процедур можна заходити у воду.

Як правильно занурюватися на Водохреще:

процес передбачає триразове занурення зі словами «Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!»;

якщо не пірнати з головою, варто подбати, щоб вода потрапила на всі ділянки тіла;

заходити у воду можна лише з добрими думками.

Щоб свято не перетворилося на поганий спогад, потрібно дотримуватися основних правил:

занурюватися варто лише у спеціально відведених для цього місцях, де чергують рятувальники та лікарі (поведінка нашого організму в стресовій ситуації дуже часто непередбачувана);

перед процедурою варто добре поїсти (бажано за 1 годину до занурення);

вживати алкоголь категорично забороняється;

до пірнання потрібно як слід розігріти тіло — пробігтися, зробити розминку;

підходити до ополонки краще в зручному і неслизькому взутті, яке легко знімається і одягається, щоб не втратити чутливість ніг можна використовувати шерстяні шкарпетки;

варто остерігатися втрати рівноваги, лід вкрай слизький, про що люди просто забувають, думаючи про очищення думок, або ще про щось;

якщо ви не досвідчений морж, пірнати не варто, бо це може призвести до рефлекторного звуження судин;

утримайтеся від пірнання вперед головою і стрибків у воду, це швидше за все приведе організм в шок;

при першому зануренні варто швидко досягти запланованої глибини, але плавати не варто;

в ополонці знаходиться більше 30 секунд небезпечно загальним переохолодженням організму, а для тих, хто не готувався і пробує занурення вперше, час знаходження в воді краще скоротити до 10 секунд або менше.

Не варто відпускати дітей і підлітків на купання одних, нестабільна психіка, що динамічно розвивається, здатна проявити не найкращі свої якості в невідповідний момент, наприклад, дитина в шоці просто може забути, що вміє плавати.

Виходячи з води потрібно хапатися за приготовані поручні, якщо вони є. Свідомість треба тримати «в кулаці». При покиданні ополонки варто укутатись в теплий сухий рушник, бажано махровий. Тіло треба розтерти, але не перестаратися, щоб не пошкодити тендітні капіляри.

Після процедури варто випити гарячого чаю, краще всього, якщо він буде зроблений з ягід, фруктів і навіть овочів (готуйте з собою термос).

Небезпечніше всього знаходитись на даному заході людям з сильним духом. Зазвичай, вони ігнорують процес підготовки та перебувають у воді більше норми. Незважаючи на традиції, водне занурення буває вкрай небезпечним, і про це варто пам'ятати.

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