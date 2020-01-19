Помер відомий музикант – гітарист і один із засновників групи «Ляпис Трубецкой» Руслан Владико

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter. Відомо, що смерть артиста підтвердив Євген Колмиков, який був менеджером групи.

Як відомо, Владико наздогнала страшна доля – на нього напали в Мінську, музиканта влітку 2019 року жорстоко побили – він тоді отримав черепно-мозкову травму і знаходився в реанімації на штучній вентиляції легенів весь цей час.

Крім того, тоді Руслана Владико ще й пограбували. Справа набула розголосу незабаром після того, що сталося, вся Білорусь, звідки артист родом і багато шанувальників в Україні, а також Росії молилися за його одужання, але, на жаль, музикант так і не зміг опритомніти. Відомо також, що на завтра заплановано суд над тими, хто напав на Владико.

Раніше повідомлялося про те, що музиканти петербурзької рок-групи Animal ДжаZ потрапили в страшне ДТП в Ульяновської області.

Аварія сталася 13 січня по дорозі в Самару з вокалістом Олександром Красовицьким і клавішником Олександром Заранкиним. Через ожеледицю машину артистів занесло прямо у відбійник. На щастя, вони народилися в сорочці і не постраждали.

Фото понівеченого автомобіля виклав у своєму мікроблозі в Instagram Красовицький.

За словами зірки, дана подія нагадала йому, що треба жити, як в останній раз.

"Якщо ти забув, що треба жити кожен день, як останній, тобі нагадають)

Прощай, єнот і привіт життя 😉 #путешествия_tschelovek #zeropeopletour2020

P. S. Все ок, тур триває. Такою фігньою нас з мсьє Заранкиним не зупинити)", - написав вокаліст в соцмережі.

Коментуючі зітхнули з полегшенням, дізнавшись, що з їхніми кумирами все в порядку. Також хлопців вітали хто зі старим Новим роком, а хто з другим днем народження.

"😳 Ви з Сашком в порядку?.. Бережіть же себе"

"Ну, з Днем Народження Вас!"

"Фух! Кидайте ви вже цю справа самі на машині. Страшно! Бережіть себе!"

"Фуууу, пронесло! Дуже добре, що все в порядку!!! Удачі в подорожі! Ми вас потребуємо)"

"Хлопці, жесть! Бережіть себе, не ризикуйте! Будьте обережніше!"

Нагадаємо також, не помер культовий барабанщик групи "Rush" Ніл Пірт, він відійшов в інший світ на Різдво - 7 січня.

Смерть артиста підтвердила сім'я музиканта. Стало також відомо, що у музиканта була гліобластома – він хоробро і довго боровся з хворобою, але недуга виявилася сильнішою.

На офіційному сайті «Rush» опубліковано наступне повідомлення:

«З розбитими серцями і глибокою скорботою повинні поділитися жахливою новиною. Наш брат і друг 45 років, Ніл, пішов від нас. Він відважно боровся з раком мозку протягом трьох з половиною років». Учасники групи попросили фанатів і ЗМІ з розумінням поставитися до того, що його родина потребує спокою в цей надзвичайно болючий для них період:

«Співчуваємо рідним та близьким. Спочивай з миром, Ніл». Додамо, що саме така страшна хвороба забрала і життя популярної російської артистки Жанни Фріске - жінка також боролася з недугою дуже довго, але, на жаль, не змогла здолати рак.

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

Як повідомляла Politeka, що Жанна Фріске подала голос з того світу.

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