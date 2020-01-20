Кожна річниця весілля має свій особливий статус, який розкриває суть свята. Так, четверте весілля називається лляним. Цей матеріал символізує, що шлюб став більш міцним і надійним. Як правильно відсвяткувати цей день і привітати молодих, які краще вибрати подарунки, розглянемо далі.

День народження сім'ї — велике свято, яке заслуговує особливої уваги. Незалежно від фінансових можливостей, річниця повинна відзначатися, навіть в тісному колі родичів або просто удвох. Дане торжество — це один з небагатьох способів залишити світлу незабутню крапку в спогадах, які приємно буде аналізувати через десятки років.

Льняне весілля — 4-те за рахунком, його також називають мотузяним. Цей матеріал символізує більш дорослу сім'ю, що вже сформувалася. Льон, в даному випадку, розглядається у кількох інтерпретаціях:

рослина з міцно сплетених між собою волокон , що символізує надійність шлюбу;

, що символізує надійність шлюбу; стійкий матеріал з міцною структурою (символ зрілих відносин, які важко пошкодити або зруйнувати);

(символ зрілих відносин, які важко пошкодити або зруйнувати); символ достатку і моральності (раніше, якщо сім'я встигла обзавестися в побуті виробами з льону, значить вона змогла міцно стати на ноги, такого успіху повинна була досягти будь-яка хороша подружня пара).

Святкування четвертої річниці, як правило, скромне, сім'я збирає фінанси на машину, будинок, побутові потреби, всі витрати намагаються покрити гості. За рахунок цього, подарунки зазвичай не дорогі, але при цьому, вітання звучать більш солідні, пара сприймається як сформована міцна сім'я.

Привітання з лляною річницею у віршах

Традиція вітати один одного зі святом, читаючи гарний вірш, прийшла до нас з сивої давнини. По-перше, це красиво. По-друге, чудовий твір в хорошому виконанні здатний зачепити навіть найпохмурішу людину. Вибирати вірш-привітання варто ретельно, а якщо є бажання, то краще і зовсім написати все самостійно.

Не спроста сьогодні радісне застілля.

Святкуєте рідні це льняне весілля,

Тепло й любов в сім’ї бажаєм зберігати,

Тримаючись за руки, сміливо крокувати.

Льняне вже перед вами полотно,

Хай радісно дорогу стелить вам воно.

Сьогодні ми всі тут в честь цього свята

І від душі Вам привітання шлемо, “молодята”!

Вдалий вірш — це лише половина успіху. Перш ніж зачитувати шедевр, варто його вивчити, або хоча б кілька разів прочитати, витримуючи акценти і інтонацію. Також важливо прочитати текст вголос, адже тільки тоді наші вуха зможуть вловити проблемні ділянки. Читаючи вірш публіці, варто тримати з нею контакт, особливо з винуватцями торжества, звертаючись до них.

З четвертою річницею я вас поздоровляю,

Вас рідними тепер сміливо називаю.

Ви поруч вже чотири роки,

Пройшли незгоди, всім знайомі ці мороки.

Життя вам хай обернеться на казку,

Хай Бог вам шле свою любов і ласку.

Ми дуже раді, що наші близькі й любі,

Знаходяться в щасливому міцному шлюбі.

Перед таким серйозним привітанням краще вибачитися і попросити хвилину уваги, щоб ніхто не надумав перебити. Якщо виступати на публіці важко, можна сконцентруватися тільки на подружній парі (абстрагувавшись від оточуючих), і нести меседж тільки двом, дивлячись на них. Варто дати собі зрозуміти, що навколо сім'я та близькі, хвилюватися немає причин.

Поздоровлення в прозі

До душевної прози звертається майже кожен другий поздоровляючий. Вона сприймається так само, як і вірш, тільки читати її легше, і звернення можна придумати «на ходу». Кожне таке привітання складається з декількох частин:

вступ , наприклад, «Дорогі мої...», «Лляне весілля — це…», «Сьогодні особлива дата»;

, наприклад, «Дорогі мої...», «Лляне весілля — це…», «Сьогодні особлива дата»; побажання , такі як: «фінансової стабільності, міцного здоров'я, взаєморозуміння»;

, такі як: «фінансової стабільності, міцного здоров'я, взаєморозуміння»; висновок (можливо, коротке підбиття підсумків спільного життя і слова «Зі святом!»).

«Друзі! Хочу зараз привітати винуватців торжества, які створили міцну люблячу сім'ю. Наче лляні нитки міцно пов'язують вас в єдине ціле. Бажаю вам стабільності, фінансового процвітання, побільше посмішок і спільного відпочинку від трудових буднів. Ці чотири роки пролетіли як одна мить, тому нехай час для вас тече своїм, найбільш зручним струмком, а в пам'яті залишаються лише хороші спогади. Зі святом вас!».

Незважаючи на простоту прози, її краще також репетирувати, як і вірш. Урочиста атмосфера, хвилювання, можуть зіграти злий жарт. Зачитуючи побажання, не варто робити довгі відступи від листочка, бо продовжити заплановане буває вкрай важко.

Створюючи свою прозу, важливо врахувати особливості характерів винуватців торжества, для яких готується вітальний текст. Деякі люди вкрай негативно ставляться до жартів, акцентуванню уваги на невдачах і взагалі аналізу особистого життя. Варто бути вкрай обережним з побажаннями, наприклад, якщо сказати «любові вам», деякі можуть це сприйняти як: «а у нас її немає?» чи «порожні слова».

«Шановні, сьогодні особливе свято, день, коли дві душі об'єдналися священними шлюбними лляними нитками. Минуло вже чотири роки, подолано безліч перешкод. Хочу побажати вам, щоб на шляху траплялося все менше бар'єрів, всі плани реалізовувалися, мрії збувалися. Хай бережуть вас вищі сили від бід, янголи захищають у всіх шляхах. Терпіння вам, натхнення, міцного здоров'я і благословення. З лляною річницею вас!»

Душевний виступ хочеться продовжувати вічно, адже у кожного з нас є дуже багато побажань близьким. Але не варто забувати, що виступ понад 1 хвилин затягуватися не повинно. Зводити привітання в концентрат побажань у списку перерахування, також не можна, вони не сприймуть належним чином. Щоб вдало виступити, можна запам'ятати одне правило: слова цінуються лише тоді, коли їх кількість обмежена.

Кращі вітальні листівки з річницею

Листівка — універсальний засіб привітання на кожному святі. Вони даруються як в паперовому, так і електронному форматі. Вибираючи листівку варто пам'ятати, що вона повинна відповідати тематиці свята, в даному випадку це льон.

На листівці повинна бути красива картинка, адже це головне достоїнство даного формату привітань. Зображення може і не мати написів, але в цьому випадку краще скласти гарний супровідний лист.

Вітальні листівки чоловікові і дружині також вітаються. Така дрібниця буде дуже до речі, особливо, якщо картинка обрана вдало. Можна вибрати і прикольні листівки. Якщо є бажання, краще написати вірш самостійно, з урахуванням життєвих ситуацій, і розмістити його на малюнку.

Привітати з лляним весіллям дружину важче, ніж чоловіка. Чоловікам варто зайнятися збором даних про свою половинку (улюблені квіти, страви і навіть дні тижня), бо на четверту річницю прийнято ставити багато питань з підвохом.

Святкування лляної річниці та вибір подарунків

Звичайно, лляне весілля відзначають в тісному колі сім'ї та друзів, рідко запрошується хтось ще. Головний атрибут дня — льон і все, що з ним пов'язано. На стіл накривається лляна скатертина, декор прикрашається мотузками з льону, штори і тюль відповідно. Також прийнято, щоб були льняні рушники.

У шлюбі з роками з'являються свої традиції, тому краще запитати, що дарувати. Бо дуже часто парі вручають подарунок у вигляді постільної білизни (яка буде припадати пилом у шафі роками), рушники з льону (що відповідає традиції, але виступає не більше ніж аксесуар до подарунка), і т.д. Найкраще до четвертого весіллі подарувати:

техніку та електроніку (заздалегідь визначивши, чого саме не вистачає на господарстві);

сертифікат на покупку (обом членам сім'ї на однакову суму, але краще в різні магазини, з урахуванням індивідуальних уподобань);

Не обов'язково дарувати спільний подарунок, адже дуже часто це виявляються безглузді речі. Після чотирьох років разом пара, як правило, вже встигла обжитися всім спільним, що їм необхідно для комфортного життя. Далі починається період активної самоактуалізації, розкриття своїх хобі. Якщо людина любить вишивати, варто їй піднести унікальний набір ниток, якщо рибалка — потрібні снасті, намет, термос.

Після 4-х річного спільного життя на торжестві прийнято задавати подружжю питання «наскільки ти добре знаєш свою половинку». Ці питання можна уточнювати безпосередньо з представниками молодої сім'ї (чоловіком і дружиною окремо). До таких питань належать: «назви улюблений колір своєї дружини», «скажи, яка улюблена страва твого чоловіка» і т.д.

Враховуючи те, що чотири роки, це просто річниця, а не ювілей, багато не приділяє особливої уваги святу, не замовляє торт, не прикрашає декор, не придумує сценарій. Так краще не робити, адже це створення яскравих спогадів, які як картинки будуть спливати через безліч років. Таким днем краще не жертвувати і створити свято, яка б проблема не стояла на шляху.

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