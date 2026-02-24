Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 25 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області триватимуть 25 лютого, проте обмеження стосуються лише частини населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 25 лютого триватимуть в населених пунктах Чорнухинської територіальної громади. Зокрема, з 9 до 15 години не буде електрики за наступними адресами:

с.Гільці вулиці:

Молодіжна (б. 4),

Садова (б. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65),

Солодкого (б. 1, 3, 5, 7),

Тарасенська (б. 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 37, 38, 42, 46),

пров.Тарасенський (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14),

Чорнухинська (б. 1, 3, 5, 11)

с.Вороньки вулиці:

Бригадна (б. 10),

Буденна (б. 1, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 21, 27, 31),

Лісова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27),

Перелета (б. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24),

Сергія Сердюки (б. 1, 2)

З 8 до 17 години не буде електрики також у Новосанжарській селищній територіальній громаді. Проте знеструмлять лише деякі населені пункти:

с.Дубина вулиці:

Балівська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 87А, 92),

пров.Балівський (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Вільхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26 б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78),

Новоселівська (б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),

пров.Новоселівський (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),

пров.Степовий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),

Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18 а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87),

пров.Центральний (б. 1, 1-а, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 44)

смт.Нові Санжари адреса:

Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденківка вулиці:

Господарська (б. 1, 2),

Івана Мазепи (б. 10б),

Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),

Миру (б. 33, 41, 43),

Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),

Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),

пров.Степовий (б. 4, 6),

Тернова (б. 1, 3, 4)

