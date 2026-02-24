Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Програму реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у рамках сезону «Їжа Життя». Вона підтримує людей поважного віку та внутрішньо переміщених громадян, які опинилися у складних обставинах.

Щодня команда готує гарячі обіди та напої, видача яких починається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори закликають інформувати про осіб, які потребують особливої уваги, щоб ресурси направлялися максимально ефективно.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування. У просторі проводять консультації з соціальних питань, роз’яснюють доступні сервіси та створюють можливості для спілкування, що позитивно впливає на емоційний стан відвідувачів.

Додатково передбачено адресну підтримку для людей із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та надають базовий супровід.

Від початку поновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня допомогу отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та сім’ї з дітьми, що дозволяє зменшити навантаження на пункт видачі.

У центрі радять завчасно уточнювати графік та стежити за офіційними повідомленнями, щоб планувати обсяги приготування і забезпечувати стабільну видачу страв.

Організатори наголошують, що проєкт продовжиться за умови стабільної підтримки партнерів та наявності ресурсів. Додатково радять звертатися до волонтерів за консультаціями щодо інших доступних послуг для літніх мешканців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.