Новий графік руху поїздів до Львова передбачає як коригування існуючих рейсів, так і впровадження нових, тому розповідаємо деталі.

Для мандрівників, які вирушають із Кам’янця-Подільського, запроваджено новий графік руху поїздів до Львова, повідомляє Politeka.

Як проінформували на Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів до Львова передбачає зміну часу прибуття групи вагонів із Кам’янця-Подільського.

Вони тепер прибуватимуть о 05:16 замість 03:28. У компанії пояснюють, що новий час прибуття дозволить пасажирам комфортніше планувати подальші поїздки та уникнути нічного очікування на вокзалі.

Завдяки новому графіку руху поїздів, мешканці Кам’янця-Подільського та інших міст Хмельниччини отримають більше можливостей для пересадок у Львові.

Йдеться про напрямки до Ужгорода, Івано-Франківська, Перемишля, Трускавця, Яремчі, Ворохти, Рахова, Рівного, Луцька та Ковеля. У компанії наголошують, що саме ранкове прибуття значно розширює вибір стикувальних рейсів у цих напрямках.

Крім змін у сполученні з містом лева, з 26 лютого заплановано і додаткові можливості для подорожей до столиці. Для цього узгоджено приміський №6381/6382 Ларга - Хмельницький з №772/771 Хмельницький - Київ.

Останній вирушатиме з Хмельницького о 11:04 та прибуватиме до Києва о 16:49. Таким чином пасажири зможуть здійснити зручну денну поїздку без тривалого очікування між рейсами.

Окремо передбачено зупинку №097/098 Київ - Ковель на станції Шепетівка. Він відправлятиметься з Києва о 23:10 та прибуватиме до Шепетівки о 03:25. Це рішення також має полегшити логістику для мешканців регіону.

В "Укрзалізниці" зазначають, що квитки за оновленими розкладами вже доступні для придбання у мобільному застосунку та на сайті booking.uz.gov.ua.

