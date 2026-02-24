Графіки відключення світла у Сумській області на 25 лютого триватимуть протягом встановленого періоду через профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Графіки планових відключень електроенергії у Сумській області на 25 лютого запроваджуються у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах.
З 9 до 15 години триватимуть додаткові графіки відключення світла охоплять місто Конотоп в будинках на вулицях:
- Миру — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А, 61Б, 65
- Депутатська — 96
З 9 до 12 години не буде світла у місті Ромни. Електрика буде вимикатися на наступних вулицях:
- 1-й Петропавлівської — 7–47, 49, 51, 53, 53А, 55, 59, 32А, 33А
- Петропавлівська — 1–115А (в т.ч. 9А, 9Б, 10А, 11А, 18/2, 22А, 32А, 34А, 36Б, 38А, 44А, 44Б, 46А, 50А, 52Б, 54Б, 56А, 56Б, 56В, 58Б, 60Б, 65А, 68А, 70А, 71А, 74А, 90А, 94А, 97А, 99А, 101В, 115А)
- 1-й Пирогова — 1–9, 15А, 17А, 17Б
- Пирогова — 1А, 2, 3А, 4–8 (в т.ч. 5А, 6А, 7А)
- Волошенка — 2, 4, 6, 9–11, 13, 15–17, 19, 20
- 1-й Поповича — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28, 30
Франка — 17А, 17Б, 18, 18А, 19–25, 20А
- 1-й Роменсько-Київської дивізії — 1–3
З 09:30 до 16:30 години будуть вимкнення в Лебедині. Світло вимикатимуть на вулицях:
- Українська — 3, 4, 6–16
- Героїв Чорнобиля — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 43/2, 43А/1, 43З, 43І
- Олексія Красовського — 1–3, 5–9, 11–14, 18, 22
- Холодноярська — 2–11, 13
Також, з 8 до 17 години знеструмлення охоплять місто Охтирка, проте знеструмлять лише окремі будинки, що знаходяться за адресами:
- Молодіжний пров. — 1–4
- Молодіжна — 2, 4, 6–17
- Лесі Українки — 137–161
- Заозерна — 139
- Гусинська — 152, 154–164 (в т.ч. 162Б)
- Миргородська — 1–11
- Зарічна — 2, 4–6, 9, 11, 13, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 38, 40
- Зарічний пров. — 1–20, 22, 24 (в т.ч. 2А, 15А)
- Петропавлівська — 56–85, 108, 141, 143
- Грабовського — 161, 163
- Бузкова — 7, 8, 38, 47, 50, 70–86 (в т.ч. 76А, 78А)
- Володимира Шандиби — 13–26
- Заводська — 94–96, 95А, 140А, 141, 170Б
- Армійська — 1/2, 1/12, 1/13, 1/17, 12А, 22А, 115Б
93-ї Бригади Холодний Яр — 153А–155А
- Полтавська — 105–117, 132, 148, 148А
- Олександра Мішечкіна — 10–12А
- Охтирських дивізій — 49–57
- 8 Березня — 22–29
- Григорія Чикала — 1–23 (в т.ч. 2А, 7/2, 19А, 19Б, 23Б)
- Івана Огієнка — 1–33 (в т.ч. 1А, 1Б, 2Е, 2Ж, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А, 29А)
- Миколи Амосова — 10–16 (в т.ч. 11А, 14А)
- Північний пров. — 27–29
- Лікарняний пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11
- Незалежності — 10, 9/2
- Назарія Яремчука — 13
- Лісний пров. — 1
- Лозовий пров. — 1–5 (в т.ч. 1А)
- Бакирівський пров. — 2
- Народний пров. — 1
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
