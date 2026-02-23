Завершення опалювального сезону в Харкові дозволить мешканцям поступово адаптуватися до теплішої погоди та ефективно планувати витрати на опалення.

У Харкові наближається завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

У документі відсутня прив’язка до конкретної дати, тому відключення тепла здійснюється, якщо середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль. За таких умов котельні та тепломережі поступово переходять у літній режим роботи.

Коли в Харківській області середньодобова температура почне стабільно підніматися, це дозволить місцевим мережам поступово зменшувати подачу тепла в житлові будинки та соціальні заклади. У районах з альтернативним опаленням подачу тепла можуть припиняти трохи раніше, щоб зберегти енергоресурси.

Фахівці радять мешканцям слідкувати за прогнозами погоди та контролювати температуру у власних оселях, щоб комфортно завершити опалювальний сезон та уникнути різких перепадів.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон у Харкові завершили 31 березня, при цьому в деяких громадах тепло подавали ще кілька днів через нестійку погоду.

Фахівці радять мешканцям:

Слід заздалегідь перевірити стан батарей та вентиляційних решіток, щоб переконатися, що тепло розподіляється рівномірно.

Контролювати температуру в оселі і регулювати обігрів у квартирах, щоб уникнути перегріву або зайвих витрат.

Планувати графік провітрювання та вологість у приміщенні, щоб підтримувати комфортні умови під час відключення тепла.

Перевіряти показники лічильників і підготовити інформацію для своєчасної передачі в тепломережу.

Завершення опалювального сезону в Харкові дозволить мешканцям поступово адаптуватися до теплішої погоди та ефективно планувати витрати на опалення.

