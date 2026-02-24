Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі станом на початок 2026 року залишається доступним у місцях тимчасового проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі забезпечують через мережу місць тимчасового проживання, де доступно понад 1000 вільних ліжко місць, повідомляє Politeka.

Йдеться про модульні містечка, шелтери «Запоріжремсервісу», гуртожитки та благодійні шелтери, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Усі ці варіанти передбачають проживання без грошової оплати, що є важливою підтримкою для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Щоб дізнатися про наявність вільних місць у безкоштовному житлі для ВПО у Запоріжжі, необхідно звернутися до профільних служб.

Актуальну інформацію надають за телефоном 0617644265 у департаменті соцзахисту ЗОДА. Також працює гаряча лінія транзитного центру за номером 0800331630, де повідомляють про доступні місця на момент дзвінка.

Окрім цього, консультацію можна отримати у координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського за номером 0953372260. Саме через ці контакти переселенці можуть уточнити, куди саме звернутися для поселення.

Після отримання інформації про наявність місць у безкоштовному житлі для ВПО в Запоріжжі необхідно підготувати пакет документів.

Серед обов’язкових документів паспорт та ІПН, довідка внутрішньо переміщеної особи, документи про пільги за наявності, а також документи всіх членів сім’ї.

Далі людина має приїхати до обраного місця тимчасового проживання та укласти договір. Важливо, що договір укладається на 6 місяців із правом продовження.

Якщо частини документів немає на момент заселення, їх дозволяється надати протягом 30 днів. Також можна скористатися застосунком «Дія» для підтвердження необхідних даних.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.