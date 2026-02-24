Українці продовжують отримувати грошову допомогу для ВПО в Одеській області, якщо середньомісячний дохід родини не перевищує встановлений законом ліміт, повідомляє Politeka.net.

Згідно з постановою Кабміну №332 від 20 березня 2022 року, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається на шестимісячний період. Розрахунок базується на сукупному доході кожного члена сім’ї за попередні три місяці.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Відповідно, сім’ї, де середньомісячний дохід на одного отримувача не перевищує 10 380 грн, можуть розраховувати на продовження виплат.

При цьому існує категорія громадян, які отримують допомогу незалежно від доходів. Серед них: пенсіонери з мінімальною пенсією, особи з інвалідністю I та II груп, діти з обмеженими можливостями віком до 18 років, а також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, включно з тими, кому ще не виповнилося 23 роки. Право на виплати зберігають також прийомні батьки, опікуни та батьки-вихователі.

Виплати здійснюються автоматично на банківські картки або через інші визначені державою механізми, що дозволяє отримувачам планувати витрати на житло, комунальні послуги та базові потреби.

За словами представників соціальної служби, такі правила спрямовані на забезпечення стабільності та захисту найбільш вразливих груп населення, аби допомога дійшла тим, хто її реально потребує.

У підсумку, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишається ефективним інструментом підтримки переселенців і гарантує фінансову безпеку сімей навіть у разі складних обставин.

