Українські військові у переважній більшості чути не хочуть про здачу територій

Таким спостерженням в інтерв’ю «Главкому» поділився письменник Василь Шкляр, який неодноразово бував на фронті та продовжує підтримувати зв'язок з нашими військовими.

Письменник закликає з розумінням ставитися до історичних реалій.

«Олесь Гончар ще 1993 року написав, що Донбас – це ракова пухлина, киньмо його в пельку імперії, нехай подавиться. Більшість цього не хоче й чути. Та хіба письменник сказав це у відчаї з якихось лихих намірів? Він відчував загрози, як відчуває звір наближення небезпеки. Бо далі каже, що хай нас буде менше на кілька мільйонів, зате це буде нація. Ми здатні будемо відродитися, увійти в європейську цивілізовану сім’ю. А далі Гончар висловлює пророцтво, яке через два десятиліття справджується на наших очах. Інакше, каже він, буде розбій і вічний шантаж. Влучив у самісіньке «яблучко». Та чи мусимо ми брати ці слова за остаточне рішення? Ні, звичайно», - каже Шкляр.

Письменник розказав, як нещодавно йому дзвонив з Мар’їнки кадровий офіцер і розповідав, що місцеві мешканці там ніколи не йшли на контакт з нашими воїнами, але віднедавна покрадьки, щоб ніхто не бачив, почали підходити й просити не залишати їх.

«Ці люди тягнуться до України. І як ти від них відмовишся? Клубок до горла», - підсумував Шкляр.

Крім того, ми повідомляли раніше, що знаменитий український письменник і політичний діяч Василь Шкляр вважає, що Україні не слід повертати Крим

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

“Ось ми всі говоримо: “Та ні, там наші люди!” Ну і в Чикаго їх більше, наших людей, і в Нью-Йорку більше. Я маю на увазі свідомих українців. Навіщо ми себе дуримо?” – зазначив письменник.

За словами Шкляра, в Криму живе велика кількість “природних” росіян, які зараз перебувають в ейфорії від того, що вони живуть в РФ. Він упевнений, що спроби повернути півострів до складу України викличуть у місцевих жителів тільки ненависть.

“Ми ж в умовах демократії не можемо тоталітарними методами ставити їх на місце: виселяти, заселяти своїми. Це ж неможливо. І що з цим Кримом робити?” – підкреслив він.

Також Шкляр висловив думку, що Крим ніколи не був частиною України. Він заявив, що українці, які там проживали, завжди вважали півострів “чужиною”.

“Наша земля – та, яку нація може освоїти на рівні своєї культури, духовності. Інакше це сіра територія, сіра зона, яка гальмує наш прогрес”, – резюмував Шкляр.

Нагадаємо, що відомий українець запропонував віддати Донбас Росії.

Як повідомляла Politeka, відомий письменник заявив, що Україні не потрібен Крим.

Також Politeka писала, що захоплення Криму і Донбасу могли зірвати, генерал ЗСУ видав скандальну правду.