Україна повинна бути готова до того, що не зможе повернути Донбас мирним шляхом, а тільки в тому випадку, якщо застосує силу
Таке попередження зробив генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в інтерв'ю "Донбас. Реалії" . Але він зазначив, що силове повернення Донбасу вимагає тривалого часу і відповідних політичних рішень з боку влади.
"Все залежить від того, наскільки ми підготуємо свої збройні сили. А ми повинні бути готові до цього і займатися відпрацюванням звільнення нашої, підкреслюю, нашої землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми звільняємо свої землі", – сказав Кривоніс.
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Крім того, генерал-майор ЗСУ зазначив, що перш ніж такий варіант буде реалізований, Україні належить втілити цілий комплекс заходів:
- продовження політичного руху на збереження;
- посилення санкцій відносно Російської Федерації;
- створення надійної системи територіальної оборони ЗСУ;
- та посилення їх здатності вести активні наступальні дії.
"За рахунок посилення санкцій і ослаблення Росії ми повинні розуміти, що у нас є можливість звільнити свої території силовим шляхом. У разі, якщо Росія нічого не буде робити, щоб підтримати підрозділи сепаратистів", – пояснив своє бачення силового сценарію заступник секретаря РНБО.
Кривонос уточнив, що реалізувати такий комплекс кроків Україна не зможе без міжнародної підтримки, а також без кропіткої самостійної роботи.
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