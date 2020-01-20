Україна повинна бути готова до того, що не зможе повернути Донбас мирним шляхом, а тільки в тому випадку, якщо застосує силу

Таке попередження зробив генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в інтерв'ю "Донбас. Реалії" . Але він зазначив, що силове повернення Донбасу вимагає тривалого часу і відповідних політичних рішень з боку влади.

"Все залежить від того, наскільки ми підготуємо свої збройні сили. А ми повинні бути готові до цього і займатися відпрацюванням звільнення нашої, підкреслюю, нашої землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми звільняємо свої землі", – сказав Кривоніс.