Ада Роговцева побажала українцям не падати духом і не впадати у відчай

Роговцева всі роки війни їздить в зону АТО. Вона давно відмовилася від поїздок РФ. А про артистів, які їздять заробляти в Росії, говорить, що це їх особистий вибір між грошима і гідністю.

"Вони мене дуже любили в Росії. І як в одну хвилиночку все змінилося. Як тільки ти говориш: моя Батьківщина, моя земля мені дорожче, ніж всі блага, які ви мені пропонуєте – я у них під криміналом", - заявила актриса.

Роговцева також зазначила, що українське суспільство має подолати байдужість.

Крім того, ми писали чт актриса Ада Роговцева заявила, що ВСУ оновилися з 2014 року, коли почалася гібридна війна на Донбасі при прямій участі Росії.

Роговцева запевняє, що люди в Україні не можуть бачити великих реформ в армії держави.

Про це вона заявила під час виступу на одному з телеканалів.

«На армію 2014-го року не можна було дивитися без сліз, тому що кожен, хто бував на передовій міг побачити, ніж воювали ці хлопці, в чому вони були одягнені. Наші захисники стояли з кулеметами випуску 20-х років минулого століття», заявила артистка.

Роговцева також додала, що знає всі зміни в військах України в кращу сторону не зі слів, так як вона постійно їздить на фронт і спілкується з військовими на місцях.

«Армія 2014-го і армія 2019-го – це два різних світи. Сьогодні наші хлопці одягнені як люди, вони забезпечені всім продовольством, у них є сучасна військова техніка», — говорить вона.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

А ще Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

Також ми писав про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.