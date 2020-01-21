Вже майже 10 років в Україні розвивається система відстеження громадського транспорту. Незважаючи на численні перешкоди, програма стабільно працює і набирає популярність. Тепер, більшість українців можуть встановити собі на телефон додаток і подивитися рух маршруток на картах Google.

Більшості з нас знайоме почуття, коли стоїш на зупинці громадського транспорту, і не знаєш, коли прибуде маршрутка, чи варто її взагалі чекати, чи потрібно забиватися в переповнений автобус. Нерідко все це ускладнюється поганою погодою, поспіхом, нерегулярною роботою міського транспорту, відсутністю чіткого розкладу.

Все-таки, світовий прогрес не стоїть на місці. Тепер можна відстежити транспорт на карті в режимі онлайн, чи то трамвай, тролейбус, автобус, або навіть маршрутки. Робить це можливим додаток EasyWay. Працює все досить просто: інформація про місцезнаходження автобусів зчитується через GPS-маячки і передається в єдину базу, звідки здійснюється трансляція на гаджети користувачів у режимі реального часу.

Так можна дізнатися де пробки, за скільки автобуси добираються з однієї точки в одному, коли саме приїде потрібний транспорт. В кожному місті України ситуація з відображенням маршрутів різна. В одних доступні точні координати практично всіх машин в роботі, в інших відображається лише частина транспорту, в-третіх доступна сама схема руху, і то не завжди. Це обумовлено бюрократією, небажанням маршрутників показувати свої поїздки та іншими людськими факторами.

EasyWay, або як її ще називають Eway і Easy Way, має ряд корисних функцій. Так, можна налаштувати пріоритетні маршрути, а всі інші приховати, щоб не відволікатися. На даний момент у Києві до відстеження доступно вже більше 80% всього парку муніципального громадського транспорту, чому сприяє "Київпастранс".

Громадський транспорт в Києві

Для жителів Києва доступні не тільки всі види громадського транспорту, але і найнижчі ціни на проїзд в Європі, що в середньому становить 8 гривень. Місцеві жителі також користуються проїзними і "Картами киянина", це значно знижує вартість.

Київ багатий як державними, так і приватними перевізниками. Незважаючи на таке розмаїття, якість сервісу далека від ідеалу, але в загальному непогана. Улюбленим видом транспорту киян є метро. Всього в столиці існує три величезних гілки, які з'єднують між собою Правий і Лівий берег, але все-таки не захоплюють значну частину житлових масивів.

Екологічно чисті тролейбуси і трамваї також користуються популярністю. За 8 гривень, скориставшись цим видом транспорту можна проїхати величезні відстані, годинами катаючись по місту. Але варто враховувати так звані «години пік», коли люди в транспорті відчувають себе як шпроти в банці. Це один з основних мінусів всієї суспільно-транспортної системи в Україні.

Автобуси також не виходять з моди. На них вже поставили апарати для зчитування безконтактних проїзних. Такі системи відмінно себе зарекомендували і незабаром з'являться на всіх громадських «каретах» столиці.

Але не все так просто і гладко. Існують ще маршрутки, які в більшості є приватними. Через недостатній контроль вони дуже часто порушують всілякі правила. Скорегувати їм маршрут також складно, через це безліч районів, що потребують додаткового транспорту, залишаються без допомоги.

Більшість громадського транспорту Києва працює з 6:00 ранку до 22:00-23:00 вечора. Рогаті трамваї і тролейбуси прокидаються о 5:00 ранку і курсують часом до півночі. Метро працює аналогічно. Графіки можуть коригуватися у зв'язку з глобальними пробками, акціями протестів та мітингами. Вночі їздять маршрутні таксі.

Є ще міська електричка, яка курсує за окремим графіком (на даний момент, з 6:00 до 10:40, і з 16:20 до 21:45), а також фунікулер, який закрили на ремонт, він функціонує з 7:00 ранку і до 22:00 вечора. Фунікулер повинен відкритися вже навесні 2020.

Коротка історія появи EasyWay

У далекому 2011 році Іван Шерстюк разом зі своєю невеликою командою ентузіастів запустив сервіс EasyWay. Спочатку ця програма планувалася з розрахунком на туристів, адже наближалося Євро-2012. Однак ідею оцінили також українці, що і підштовхнуло розробників працювати ще старанніше. За останніми даними, програмою користується понад 1,3 мільйонів користувачів. Сам додаток безкоштовний, а весь заробіток компанія отримує з реклами.

Стартові версії відображали на карті лише схеми руху транспорту, дозволяли прокласти маршрут з точки А в точку Б, також показувалася вартість проїзду і швидкість. Неспішно до цих функцій почала додаватися джипіес-інформація щодо місця розташування транспорту, розклад руху. З часом з'явилася можливість відслідковувати весь міський потік тролейбусів, трамваїв, автобусів, маршруток.

Установка і використання EasyWay

Додаток EasyWay призначений для роботи на різних платформах: Windows, iOS, Android. На комп'ютері достатньо відвідати офіційний сайт eWay.in.ua, де потрібно буде вибрати свій населений пункт. Скачати EasyWay на iOS можна через App Store, що стосується гаджетів на системі Android, тут для завантаження і установки потрібно буде скористатися Google Play.

Важливо: не качайте додаток на сторонніх ресурсах, бо це загрожує серйозними проблемами, починаючи з установки вірусу, закінчуючи втратою конфіденційних даних і поломкою пристрою в цілому.

В системі доступний як онлайн, так і оффлайн режим. Якщо додаток скачується для постійного використання, то краще втратити небагато місця на диску пристрою, і завантажити карту. Це відкриє доступ до маршрутів, дозволить системі швидше завантажуватися в режимі онлайн, а також споживати менше мегабайт інтернету.

Враховуючи, що інтерфейс програми дуже простий, розібратися в ньому буде досить легко. Всі пункти розбиті по вкладках, наприклад, «Маршрути», куди поміщені всі розклади та напрямки конкретних автобусів, тролейбусів і т.д. Інша вкладка дозволяє знайти потрібний громадський транспорт на карті.

Карта додатку дуже зручна і допоможе не тільки у випадку поїздок. Вона покаже, де ви знаходитесь, дасть можливість розібратися навіть в найзаплутаніших міських джунглях, прокладе маршрут, скоротить відстань до зазначеної точці.

Проблеми EasyWay

Незважаючи на Постанову Кабінету Міністрів про відкриті дані, в якій не так давно з'явилася згадка про місцезнаходження громадського транспорту в реальному часі, багато міст України відмовляються надавати дані для EasyWay. Таким чином, покриття програми по країні не ідеальне.

Найбільшою проблемою є небажання маршруток, а точніше їх водіїв, відображати свій рух по місту, як по Києву, так і по інших містах. Таким чином, маршрутками карта EWay заповнена менше, ніж хотілося б.

Варто відзначити, що встановлена програмка може періодично видавати різного роду помилки. Для їх вирішення потрібно просто перезапустити програму (вимкнути і включити). Деякі користувачі відзначають малий шрифт у додатку і неможливість його збільшити.

Відповіді на найпоширеніші запитання (FAQ)

Яке місто найбільш проблемне для EasyWay і яке найзручніше? Найбільше для оптимізації роботи програми допомагало керівництво міста Дніпро. У свою чергу, Харків та Івано-Франківськ не особливо бажають йти на контакт, надавати відкриті для громадськості дані.

Як здійснюється робота з Google? «Гугл» надає EasyWay свої потужності, останні, в свою чергу, відкривають першим інформацію про зупинки, схеми маршрутів, іншу важливу інформацію, яка може знадобитися користувачам «Гугл карт». Таким чином, дві компанії гармонійно взаємодіють між собою.

Чому у графіку немає потрібного автобуса? Причин може бути кілька: не встановлений або зламаний GPS маячок, послуги надає приватна компанія, яка просто відмовляється надавати дані про свій маршрутний рейс.

Чи весь київський маршрутний транспорт оснащений GPS маячками? Більше 80% і ця цифра постійно зростає.

Чому в громадському транспорті можуть заборонити установку GPS? Як правило, це приватники, яким інколи не вигідно постійно показувати своє розташування.

Чи можна зберігати свій пошук? Кожен користувач може керувати своїми маршрутами, налаштовувати їх зберігати. Це стосується не тільки автобуса і громадського транспорту, але й інших шляхів на карті, наприклад, дорога з точки А в точку Б.

Чи можливо, що в недалекому майбутньому у всьому громадському транспорті з'являться пристрої для відстеження місцезнаходження? Швидше за все ні, бо побороти бюрократію часом неможливо.

Короткий висновок

EasyWay — сучасний додаток, який дозволяє відстежити трамваї, тролейбуси, і навіть потрібну маршрутку. За допомогою цього додатку можна знайти громадський транспорт не тільки Києва, але і всієї України, скласти свій маршрут, побудувати найкоротший шлях до найближчої зупинки. Для роботи сервісу використовуються карти «Гугл».

Так, з кожним роком користуватися громадським транспортом стає зручніше, не доводиться чекати по пів години, завжди можна визначити собі шлях в незнайомому місті. Користуючись EasyWay з'являється можливість ознайомитися, яка маршрутка куди їде, і навіть в режимі оффлайн уточнити інформацію.

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