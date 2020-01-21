Учасниця оборони ДАП Ольга Башей розповіла про трагічні події, які відбулися в Донецькому аеропорту

В інтерв'ю "Українській правді" учасниця оборони ДАП, парамедик і волонтер Ольга Башей з позивним "Кроха" вилила душу, розповівши про те, як там воювала і, що їй довелося пережити.

Ольга Башей працювала в аеропорту важкі півроку. Нагороджена орденом Княгині Ольги і званням Народний герой. Була радником двох міністрів оборони, займалася реформуванням військово-медичного спрямування.

За словами Ольги, вона пам'ятає кожного з ким воювала плечем до плеча, але зустрічатися з ними вона не може, адже відразу починає плакати. Жінка також зізналася, що не може дивитися фільми про війну

"Я пам'ятаю кожного. А зустрічатися ні з ким не можу. Мені важко. Я не можу спілкуватися і починаю плакати. Я не дивлюся кіно про війну. Мені і фільм про аеропорт дався складно. Я б не пішла на прем'єру, якби не запросив режисер - ми з ним ходимо в одну мечеть. Я навіть роликів міністерства оборони не дивлюся", - розповіла парамедик.

Вона згадала, що будучи на війні трималася "огірочком", плакала лише три рази. Трималася "молодцем" до тих пір, поки не загинула її близька подруга з якою вони дружили з четвертого класу.

"Війна мене не вбила і не розбила, а після смерті Іри я три місяці не могла прийти в себе", - поділилася волонтерка.

Ольга розповіла, що працювала в аеропорту з вересня 2014-го року. Останній раз парамедик приїхала туди 17 січня. Тоді кожен день і до самого кінця, чотири дні поспіль, було по 15-20 поранених.

"Те, що всі вони, крім одного, вижили - заслуга медика Ігоря Зінича. Сам він не вижив. Хоча рани у нього були не складні. Він просто стік кров'ю і помер", - зазначила учасниця оборони ДАП.

"Мені здається, аеропорт став таким символічним ще й тому, що першим туди зайшов саме Правий сектор і ОУН. Про це чомусь дуже мало говорять", - вважає Ольга.

Також вона вірить, що якщо б вийшло утримати старий термінал, то українська армія була б вже в Донецьку.

"Аеропорт не потрібно було здавати, його треба було тримати. Просто стін уже не залишилося. Планували вийти в ніч з 17-го на 18-е і залишки терміналу підірвати. Але втратили рації, зв'язок, і нічого не вийшло. Постійно направляли туди допомогу, але всі ставали "трьохсотими". Ми втратили там кращих", - підсумувала волонтер.

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