22 січня в Україні святкують важливу дату - День соборності. Більше століття тому Схід і Захід об'єдналися в одну країну і почали разом боротися за незалежність. У 2020 році, коли триває війна на Донбасі, єдність дуже потрібно українцям. А допоможе зміцнити його душевний привітання.

Вперше в історії відсвяткували День соборності 22 січня 1919 року. Тоді керівництво Української Народної Республіки підписала Акт з Західно-Українською Народною Республікою, який проголосив об'єднання двох частин великої країни. 101 рік тому у Києві величезна кількість людей вийшли на Софійську площу, щоб підтвердити свою єдність і привітати один одного з цією подією. Відтоді з'явилась добра традиція - у кожну річницю Соборності українці об'єднуються в живі ланцюжки. Це демонструє, що навіть через сотню років вони готові підтримати один одного, затвердити свою віру в щасливе майбутнє єдиної України.

Кожному українцю треба не тільки самому пам'ятати про велике свято, але і нагадати про це співвітчизникам. Краще всього зробити це душевним привітанням в прозі, віршах, листівках або по СМС.

Привітання у віршах

Украина в этот день великий

Стала целою, великою страной,

Пусть народ, большой и многоликий,

Тебе подарок приготовит свой.

Вместе мы, и это ль не прекрасно!

Крепки, как Черного моря скала.

Это неприятелю любому ясно,

А украинцам - уваженье и хвала.

***

Украина! Сегодня праздник твой!

Поздравить мы желаем всей толпой.

И жителей всех дружно прославляем,

Народом мы гордимся и желаем!

Пусть жизнь в стране будет спокойной,

А каждая семья - довольной!

Что может праздник с нами справить,

Мы любим вас, и не устанем славить.

И с днем соборности спешим поздравить,

Подарки поскорее всем отправить.

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Вітаю усіх нас з Днем Соборності

І побажаю я вам міцної єдності

В радості щоб всім українцям жити,

І цим з роками тільки дорожити.

І державі, і українському народу,

Бажаю продовження великого роду.

Щоб зростали міць і сила держави,

І щезали вмить будь-які чвари.

Поздоровлення в прозі

Вітаю з Днем соборності, бажаю всією душею любити рідну Україну, залишатися справжнім сином своєї країни, пишатися успіхами свого народу. Нехай Україна буде шанованою сусідкою для інших країн, нехай в ній панує мир і спокій. З святом.

***

Вітаю з великим святом - Днем Соборності України. Сьогодні хочу побажати тобі бути одним цілим з народом, цінувати міцну дружбу, завжди отримувати братську допомогу та повагу земляків. Миру, добра і згуртованості всій країні!

***

22 січня - День соборності України, одне із головних свят. Від усієї душі вітаю, бажаю здоров'я і благополуччя всієї сім'ї. Нехай життя кожного українця буде радісною, щасливою і мирною. Нехай сонце завжди висвітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.

***

День соборності України — символічне і важливе свято для кожного українського патріота. Не важливо, де він живе: на Заході чи на Сході країни. Головне пам'ятати, що Україна - велика спільна батьківщина. І любити всіх своїх співвітчизників. З святом.

***

Вітаю, дорогий брат (сестра) українець (українка) з Днем соборності. Всією сім'єю бажаємо тобі залишатися вірним громадянином своєї, завжди відстоювати інтереси своєї країни, гідно представляти свій народ, куди б не занесла доля. Нехай тебе не покидає оптимізм і воля до перемоги. А співвітчизники завжди підтримають у важку хвилину.

Привітання для СМС

З Днем соборності України, земляк! Нехай наша батьківщина навіки прославиться у світовій історії, як найбільш успішна, щаслива і благодатна країна. Вітаю сердечно!

Сила України - в єдності. У День соборності бажаю завжди бути єдиним з українським народом. Нехай Господь завжди допомагає в цьому.

Брати-українці, щиро бажаю вам справжнього щастя, віри в свої сили і терпіння в ці нелегкі часи. Дай Бог закінчити війну на Сході, щоб наші діти завжди жили в мирі і радості. З Днем Соборності.

Нагадаємо, сценарій святкування Дня Соборності 22 січня.

Як повідомляла Politeka, що таке соборність: значення Дня єдності для України.

Також Politeka писала, вихідний чи робочий День соборності України 22 січня.