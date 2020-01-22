22 січня в Україні святкують важливу дату - День соборності. Більше століття тому Схід і Захід об'єдналися в одну країну і почали разом боротися за незалежність. У 2020 році, коли триває війна на Донбасі, єдність дуже потрібно українцям. А допоможе зміцнити його душевний привітання.
Вперше в історії відсвяткували День соборності 22 січня 1919 року. Тоді керівництво Української Народної Республіки підписала Акт з Західно-Українською Народною Республікою, який проголосив об'єднання двох частин великої країни. 101 рік тому у Києві величезна кількість людей вийшли на Софійську площу, щоб підтвердити свою єдність і привітати один одного з цією подією. Відтоді з'явилась добра традиція - у кожну річницю Соборності українці об'єднуються в живі ланцюжки. Це демонструє, що навіть через сотню років вони готові підтримати один одного, затвердити свою віру в щасливе майбутнє єдиної України.
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Кожному українцю треба не тільки самому пам'ятати про велике свято, але і нагадати про це співвітчизникам. Краще всього зробити це душевним привітанням в прозі, віршах, листівках або по СМС.
Привітання у віршах
Украина в этот день великий
Стала целою, великою страной,
Пусть народ, большой и многоликий,
Тебе подарок приготовит свой.
Вместе мы, и это ль не прекрасно!
Крепки, как Черного моря скала.
Это неприятелю любому ясно,
А украинцам - уваженье и хвала.
***
Украина! Сегодня праздник твой!
Поздравить мы желаем всей толпой.
И жителей всех дружно прославляем,
Народом мы гордимся и желаем!
Пусть жизнь в стране будет спокойной,
А каждая семья - довольной!
Что может праздник с нами справить,
Мы любим вас, и не устанем славить.
И с днем соборности спешим поздравить,
Подарки поскорее всем отправить.
***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З’єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
***
Вітаю усіх нас з Днем Соборності
І побажаю я вам міцної єдності
В радості щоб всім українцям жити,
І цим з роками тільки дорожити.
І державі, і українському народу,
Бажаю продовження великого роду.
Щоб зростали міць і сила держави,
І щезали вмить будь-які чвари.
Поздоровлення в прозі
Вітаю з Днем соборності, бажаю всією душею любити рідну Україну, залишатися справжнім сином своєї країни, пишатися успіхами свого народу. Нехай Україна буде шанованою сусідкою для інших країн, нехай в ній панує мир і спокій. З святом.
***
Вітаю з великим святом - Днем Соборності України. Сьогодні хочу побажати тобі бути одним цілим з народом, цінувати міцну дружбу, завжди отримувати братську допомогу та повагу земляків. Миру, добра і згуртованості всій країні!
***
22 січня - День соборності України, одне із головних свят. Від усієї душі вітаю, бажаю здоров'я і благополуччя всієї сім'ї. Нехай життя кожного українця буде радісною, щасливою і мирною. Нехай сонце завжди висвітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.
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День соборності України — символічне і важливе свято для кожного українського патріота. Не важливо, де він живе: на Заході чи на Сході країни. Головне пам'ятати, що Україна - велика спільна батьківщина. І любити всіх своїх співвітчизників. З святом.
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Вітаю, дорогий брат (сестра) українець (українка) з Днем соборності. Всією сім'єю бажаємо тобі залишатися вірним громадянином своєї, завжди відстоювати інтереси своєї країни, гідно представляти свій народ, куди б не занесла доля. Нехай тебе не покидає оптимізм і воля до перемоги. А співвітчизники завжди підтримають у важку хвилину.
Привітання для СМС
З Днем соборності України, земляк! Нехай наша батьківщина навіки прославиться у світовій історії, як найбільш успішна, щаслива і благодатна країна. Вітаю сердечно!
Сила України - в єдності. У День соборності бажаю завжди бути єдиним з українським народом. Нехай Господь завжди допомагає в цьому.
Брати-українці, щиро бажаю вам справжнього щастя, віри в свої сили і терпіння в ці нелегкі часи. Дай Бог закінчити війну на Сході, щоб наші діти завжди жили в мирі і радості. З Днем Соборності.
Нагадаємо, сценарій святкування Дня Соборності 22 січня.
Як повідомляла Politeka, що таке соборність: значення Дня єдності для України.
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