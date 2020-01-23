25 січня жителі України відзначають День святої Тетяни. Всіх дівчат у таке свято традиційно вітають з іменинами. Пропонуємо найкращі листівки, які гарантовано піднімуть настрій будь-якій Тетяні. Не варто забувати, що одночасно справляють День студентів, яких теж потрібно привітати зі святом.
Святу Татіану шанують не тільки у православному, але і католицькому християнстві. Історія свідчить, що жінка жила в 3 столітті нашої ери. Вона народилася в Римській імперії в родині багатих християн. Коли до влади прийшов імператор Олександр Північ, то наказав схопити Тетяну, яка на той момент була дьяконицею. Правитель вирішив насильно відвернути дівчину від Господа і змусити поклонятися своїм богам.
Насамперед привели християнку до храму Аполлона і зажадали вклонитися його статуї. Як стверджують джерела, Тетяна молилася Ісусу Христу, після чого зображення олімпійського бога знищив землетрус. Язичники не здалися і почали катувати заручницю. Але всі рани зцілялися. У підсумку до Тетяни прилетіли чотири ангела і заговорили з нею. Кати одразу ж увірували в Господа.
Імператор же залишився непохитним. Під час суду християнці пообіцяли свободу, якщо вона принесе жертву богам. Після відмови, дівчині обстригли волосся і замкнули в храмі Зевса (Юпітера). Через два дні жерці побачили, що Тетяна в порядку, а статуя римського божества розбита. Відомо, що незабаром дівчину стратили разом з батьком. Їм обом знесли голови мечем у 226 році. Тоді ж її визнали великомученицею і святою.
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Як так вийшло, що Тетяна стала покровителькою студентства? Це сталося також в часи імперії, але вже Російської. У 1755 році імператриця Катерина підписала документ про створення першого великого ВНЗ — Московського державного університету. І саме 25 січня, у день Тетяни. Ця дата також припала на закінчення семестру. Тому радісні студенти спочатку влаштовували молебень на честь своєї заступниці, а потім розігрували викладачів і гуляли по місту. Пізніше імператор Микола I вирішив, що святкувати слід не тільки московським, але і всім студентам взагалі.
Важливо пам'ятати, що кожна Тетяна — це насамперед жінка. Тому привітання повинно бути максимально ніжним і романтичним. Особливо, якщо листівку вручає чоловік. Коханій дівчині буде приємна картинка з квітами. На них особливо дивитися взимку, коли до весни залишається ще цілий місяць.
Свято пов'язують зі святої Тетяною. А тому його часто називають Днем Ангела. Християнські мотиви теж можна відобразити в листівці. Наприклад, додати ангелів або лик великомучениці. Тут добре підійдуть “гіфки” — анімовані картинки. Їх можна завантажити і відправити в месенджерах або соціальних мережах.
Вірші для листівок в День Тетяни
Звичайно, можна обмежитися тільки картинкою і коротким підписом. Але по-справжньому душевною листівка стане тільки з гарним текстом. Традиційно для цього використовують вірші.
Зимний день, морозный, снежный,
Деревья инеем горят.
День Татьяны нашей нежной —
Встречаем в конце января.
Сегодня мы тебе желаем
Счастья, мира и тепла,
Пусть Господь оберегает.
От любого в мире зла.
Пусть все будет без изъяна
Пусть не льются слезы зря.
Ведь ты, чудесная Татьяна,
Королева января.
***
Искренне поздравляю Татьяну
С этим радостным и добрым днем.
И нет в тебе ни горя, ни изъяна.
Таких нигде уж не найдем.
В День Татьяны солнце ярче светит
И мысли благородны и чисты.
Татьяна, ты должна сегодня встретить
Свою любовь, надежды и мечты.
***
У Тетянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить.
Щоб завжди успішна була,
Свою любов оберігати,
Ніколи смутку не знати.
***
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
Завдяки єдності з Днем студента, Татьянины іменини давно придбали молодіжний відтінок. Тому подрузі, чи коханій дівчині можна підібрати прикольні поздоровлення і записати їх у листівці. Ось пара прикладів:
Во, Татьяна, ты даешь,
Очень здорово живешь!
Как студентка удалая,
Только лучших признаешь.
И тебе такой не лень
Тусоваться в этот день.
Ты смеешься и поешь
И совсем не устаешь.
А с тобой гуляют рядом
Все студенты - очень рады.
***
День треба радісний відзначить,
Раді Танечки навкруг,
Без м’ячів давно не плачуть,
Їдять ложками ікру.
У це свято чарівне
Я спішу вас привітати,
Хай втікає все сумне
А вдачу просим завітати.
Проза для листівок на Тетянин день
Потрібно визнати, що не всім подобаються вірші. Іноді простіше і надійніше передати свої думки без рими. Можна записати привітання для Тетяни самостійно або вибрати вже готовий текст за смаком.
В цей святковий день славлять всіх Тетян! З чим і вас від усієї душі вітаю. Бажаю, нехай свята великомучениця завжди захищає від лиха, приходить на допомогу у лиху годину і підтримує у всіх починаннях. Нехай в житті буде побільше радісних моментів і успіхів!
***
Танюша, ось і настав День ангела! Нехай за твоєю спиною виростуть величезні крила від радості і перемог. Будь самою веселою, прикольною і привабливою. Нехай кожен день тебе чекають приємні і незабутні сюрпризи. Нехай тобі буде завжди тепло від добра і турботи оточуючих. Нехай збуваються всі мрії. Зі святом!
***
Сьогодні у тебе відразу два свята! З радістю вітаю тебе з Днем Тетяни та студентства! Бажаю тобі бути доброю, по-янгольському красивою, успішною в житті і навчанні! А здоров'я хай завжди буде міцним, як граніт науки.
***
Великий День Тетяни бажаю тобі прямої і надійної дороги до заповітної мрії. Нехай на ній зустрічається тільки вдача і успіх. Нехай твій ангел з небес розганяє хмари смутку і освітлює шлях у важку хвилину.
Привітання до дня студента у віршах
В 2020 році деякі українці залишилися вірними традиціям і справляють День студента 25 січня. Більшість учнів святкують тільки міжнародний день — 17 листопада. З 1999 року Україна визнала цей день офіційним святом.
Але є ентузіасти, які для вірності відзначають двічі на рік: восени і взимку. Тому їх теж варто вітати яскравою листівкою. А підписати її найкраще прикольними віршами.
Кто часто спит на первой паре?
Не по погоде кто одет?
Кто сутками недоедает?
Гадать не надо тут: студент!
Пусть сессию закроют автоматом!
«Халява» чтоб не покидала!
Пусть преподы не грузят сопроматом!
Веселье чтоб не угасало!
***
С днем студента поздравляю!
Легкой сессии желаю,
Ты учись студент, трудись,
И все будет зашибись.
Не гуляй, не развлекайся,
Лучше делом занимайся,
Шпоры ты себе катай,
Не получишь нагоняй!
Сессию сдай на отлично,
Зарабатывай прилично,
От родителей съезжай!
И тогда, студент, гуляй!
***
Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День веселого студента -
Вже пора вина хильнуть!
Відклади свої конспекти,
Заховай оті книжки,
Зачекають всі проекти!
Відпочинь за ці роки.
***
На честь свята я бажаю,
І келих повний піднімаю,
Щоб освіта не „вбивала”
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
Ніколи на тебе не злився.
У заліковці - лиш "відмінно"
І любов зігрівала постійно!
Привітання студенту в прозі
Молодь любить відзначати своє свято за столом. Такі вже традиції. Досить практично дарувати листівки з текстом, який може послужити тостом. Правильні слова зроблять свято стане яскравим і урочистим. У вітальні листівки варто додати смішні жарти і приколи, які розвеселять товаришів. Для близьких друзів можна записати кліп і показати його, коли всі будуть вже напідпитку. У відео можна додати веселі фотографії, зроблені на навчанні або під час минулих гулянок у гуртожитку.
День студента — це свято веселощів, радості і дружби. Нехай ці враження запам'ятаються на довгі роки і зігрівають холодними зимовими вечорами. Не забувай університетських друзів і завжди втілюй свої мрії. Буде непогано, якщо в цьому тобі допоможуть отримані знання.
***
Вітаю з днем студента! Отримай від мене потужне благословення, щоб сесії закривалися без найменших зусиль, а в заліковці водилися лише хороші оцінки. Збережи молодість і юнацьку кмітливість на все життя. Разом з друзями, які допоможуть тобі пережити це свято!
***
Студентські роки — найбільш веселі, хвилюючі і пустотливі. Молодість швидко мчить, змітаючи всі перешкоди на своєму шляху. Збережи цю енергію і запал до самої старості. Нехай вони ще довгі роки тягнуть тебе до вершин за інерцією.
Нагадаємо, коли Тетянин день: заборони і прикмети свята.
Як повідомляла Politeka, День студента і Тетянин день 2020: історія, традиції, чого не можна робити 25 січня.
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