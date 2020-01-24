Традиційно українські здобувачі освіти відзначають два Дня студента в році: 17 листопада (згідно з міжнародними нормам) і 25 січня (Тетянин день, покровительки всіх студентів). У цей день молодь прийнято вітати у віршах і прозі, як особисто, так і через SMS.

День студента у всьому світі відзначають восени, а саме 17 листопада. Історія цього свята, незважаючи на веселощі та привітання, дуже трагічна. Міжнародне співтовариство затвердило цю дату на з'їзді в 1946 році в честь празьких студентів, які в 1939 році вийшли на мирний протест і були затримані нацистами. Більше тисячі активістів розподілили в концтабори, багатьох було вбито.

Друге свято — Тетянин день, більш давнє і заплутане. Ще в язичницькі часи жила Тетяна Римська, яка поплатилася за свою християнську віру життям. Церква відповідно зарахувала мученицю до лику святих. Тетяна стала вважатися покровителькою студентів, коли в день її пам'яті 25 січня 1755 року Єлизавета Петрівна підписала документ Івана Шувалова про відкриття першого Московського університету. Таким чином все це звелося воєдино і вийшло свято День студента.

Відзначати свято прийнято в компанії друзів, особливо якщо це гуртожиток. Студенти дістають з холодильників останні запаси їжі і накривають святковий стіл. Ті, у кого є гітара, налаштовують її, згадують мотиви пісень. Активісти готують концерт, пишуть сценарій, збирають таланти: гумористів, танцюристів, співаків та ін. Але всіх об'єднують привітання, які доносяться з усіх сторін в прозі і віршах, через месенджери і СМС.

Красиві СМС-привітання у віршах

Незважаючи на те, що з кожним роком традиція відзначати День студента 25 січня втрачає свою актуальність, у 2020 вона ще є. Коли Україна перебуває в настільки тужливому стані, її дітям потрібні такі розвантажувальні дні, коли вони зможуть погуляти і відпочити. Саме тому особливо цінуються смішні привітання, веселі жарти, різного роду приколи. Передати все це можна і через СМС.

З Днем студента спішу привітати,

Бадьорості й драйву тобі побажати.

Кричи у все горло, сьогодні твій день,

Танцюй до упаду, співай всіх пісень.

Нехай залікова тебе не турбує,

Тетяна п’ятірки завжди дарує.

Нумо вставай, ходімо гуляти,

Будем сьогодні ми всі кайфувати.

Далеко не завжди є можливість відправити довге СМС-повідомлення, особливо накладно вийде, якщо привітати таким способом хочеться велику кількість людей, наприклад, свою групу. У цій ситуації вірш потрібно скоротити, по максимуму залишивши сенс.

Сьогодні твій День, танцюй і радій,

Бажаю здійснення усіх твоїх мрій.

Студент ти, це круто, веселись і стрибай,

Не сумуй, посміхайся, гітару тримай.

Нехай же удача буде завжди з тобою,

Поринь в світ пригод, прямо весь, з головою.

Привітання студентам варто відправляти з гумором, адже в цьому віці 9 з 10 воліють веселощі і драйвове святкування. В Україні до дня студента також прийнято влаштовувати розіграші, пранки, челленджи, все залежить від того, кого треба вітати (варіюється підхід і стиль).

Є кожен рік традиція така,

Зі святом тебе я сьогодні вітаю,

Студентського щастя тобі побажаю.

Щоб в холодильнику сосиски лежали,

Вороги щоб від тебе безтями тікали.

Нехай в заліковці стоять лиш п’ятірки,

Мізинцем не бийся ти об одвірки.

За традицією День Тетяни в Україні святкують в колі друзів та однокурсників, зачитують не тільки вітальні гумористичні вірші, але і прозу.

СМС-привітання з Днем студента в прозі

Звичайно, душевна проза здатна замінити навіть красивий вірш. Так, через СМС можна відправити класну, можливо навіть самостійно написану прозу з щирими побажаннями.

«З Днем студента! Ніколи не сумуй і тримай завжди хвіст пістолетом! Бажаю, щоб ні заліки, ні іспити не псували тобі настрій, сесія здавалася легко і невимушено. Побільше заряду бадьорості тобі для звершення божевільних планів. Бажаю, щоб у старості тобі було що згадати!»

Студенту, як і будь-якій іншій людині, важливий зміст, що криється у підтексті. Якщо написати прикольно, але без душі, це звичайно настрій не зіпсує, але і не сприйметься належним чином. Тому, мало просто завантажити красивий текст, його ще варто відкоригувати, наприклад, додати ім'я адресата, написати жарт або побажання.

«25 числа, ми святкуємо день Тетяни. Нехай же покровителька студентів допомагає тобі у навчанні, спрямовує думки в потрібне русло. Бажаю тобі успіхів не лише в універі, але і на особистому фронті. Нехай завжди у всьому щастить, і навіть не доводиться перед іспитами кричати у вікно «шара прийди».

Якщо СМС планується розіслати різним людям, варто створити більш універсальний текст, та такого обсягу, щоб вмістити все в одне повідомлення. Коли використовувати SMS доводиться часто, краще підібрати вигідний тариф у свого оператора мобільного зв'язку.

«Сьогодні День студента, вітаю! Нехай в цей день збуваються всі твої студентські мрії, а покровителька Тетяна допомагає у навчанні! Побільше радості, посмішок, а також багато вільного часу для друзів і відпочинку.»

Тетянин день — це не тільки красиві привітання СМС, концерти, дискотеки і смачний стіл. Це свято значно глибше, ніж може здатися на перший погляд. В сучасній вищій освіті почали забувати коріння та історію великого дня. Насамперед, ця дата повинна асоціюватися з незламним духом Св. мучениці Тетяни, яка за свої ідеали пожертвувала всім. Якщо зачіпати міжнародний День студента, там варто згадувати про героїчний вчинок учнів празького ВНЗ.

«Титул студента — велика гордість. Нехай же покровителька Тетяна благословить тебе і допоможе розгризти цей граніт науки, засвоїти його тонкощі. Бажаю, щоб у всіх своїх благих починаннях ти знаходив успіх. Завжди прагни бути краще, ніж учора, адже це і є запорука успіху.»

Якщо є бажання відправити вітальні листівки, аудіо та відео файли, краще скористатися месенджером. Практично у кожного студента є обліковий запис у соціальній мережі, і варто відправляти поздоровлення саме туди.

Вітання Тетян зі святом

У Тетянин день прийнято вітати не тільки студентів, але і всіх Танюш. Це можна здійснити як за допомогою красивого вірша, так і використовуючи душевну прозу. Вітаючи, варто використовувати максимально ніжні, добрі, ласкаві слова.

Зі святом, Танюша, тебе я вітаю,

Лиш щастя, добра і здоров'я бажаю.

Хай янгол небесний тебе стереже,

Від бід та нещастя завжди збереже.

Бажаю здійснення усіх твоїх мрій,

Біжи по життю та на місці не стій.

Якщо не вдається написати або знайти на просторах Інтернету гідний вірш, можна скласти красиву прозу. При цьому, текст не повинен бути надто затягнутий, привітання варто підносити щиро, гармонійно.

«Танечка, вітаю тебе з твоїм днем! Хочу побажати, щоб янголи небесні тебе зберігали і в образу не давали. Нехай збуваються всі твої мрії, плани втілюються в життя, здоров'я буде міцним, а настрій завжди позитивним. Ти ніжна, добра, мила, залишайся такою завжди, ми любимо тебе!»

Якщо текст береться вже готовий, варто все ж хоча б трохи доповнити його своїми думками і почуттями, розбавити привітаннями та побажаннями.

«Танюшка, ти наше сонце, веселка і світло. Вітаю тебе зі святом. Бажаю творчої самореалізації, успіхів у всіх починаннях, щоб ти завжди посміхалася і була щаслива. Нехай небеса тебе направляють на шлях вірний, висвітлюють його, допомагають подолати перешкоди.»

Чому Св. Тетяна вважається покровителькою студентів

Все пов'язано з домовим храмом Московського університету, який освятили на честь святої мучениці Тетяни. Причиною цьому послужив збіг дня пам'яті Тетяни і підписання документа про заснування першого Московського університету. Таким чином, Тетяна охрестилася покровителькою студентів, а день її пам'яті став також Днем студента. Враховуючи, що Московський ВУЗ був зразковим, то до кінця XIX століття Тетянин День студента святкувала вся імперія.

Сама ж Тетяна, згідно писань Дмитра Ростовського, народилася в Римі в III столітті нашої ери. Її сім'я була багатою і знатною, батько тричі був консулом. Тетяна виховувалася за християнськими законами, адже батьки були віруючими. Досягнувши певного віку, свята відмовилася виходити заміж і вирішила присвятити своє життя Богові. На жаль, в той час з християнством жорстоко боролися, і Тетяна зазнала болісну смерть через небажання зрікатися своєї віри.

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