"Слуги народу" не пишуть закони, а списують їх у Росії

«Слуги народу» намагаються нав'язати українцям «запоребриковські» ідеали і цінності, які повільно перетворюють Україну в «маленьку Росію»

Як повідомляє Politeka.net, популярний український блогер, письменник, актор і телеведучий Андрій Альохін у своєму блозі Facebook.

Він написав, що з України все-таки старанно ліплять маленьку Росію: КВНщики, спортсмени і випадкові люди пишуть нам закони, а тепер ще й є об'єднання – «за традиційні цінності» – в точності як за поребриком. Раду в Думу перейменувати – і взагалі казка.

Блогер зазначає, щодо традиційних цінностей нашої маленької Росії – можна сказати так: «отримати зарплату в конверті, ніяких податків не платити, а залупить собі субсидію по бідності – щоб комуналку урізали, і добре б вибити пільги».

«Дуже традиційна цінність, хоч кого спитай, кожному другому, якщо не першому сподобається» – написав з сарказмом Альохін у своєму блозі.



Українці під постом Альохіна почали коментувати його висловлювання. Багато з них відзначили, що «слуги народу» навіть не пишуть, а просто списують закони з РФ та Китаю.

Інші зазначили, що можна переписувати закони, але робити це з розумом, щоб не забирати права українців на вільний вибір.

«Не пишуть закони, а списують. Половину з рашкинських, половину з китайських», «Головне, щоб це дійсно було за традиційні цінності, а не проти нетрадиційних», «Рух "За моногамію" або "захистимо 98% від 2%". Краще б проституцію легалізували, а то все одно користуються, а так хоч податки платили б. Святенництво - це найогидніше».

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