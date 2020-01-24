Людство опинилося за крок від апокалипсисастрілки годинника Судного дня вже наблизилися до півночі

Про це повідомляє журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Символічні годинник вказують на рівень небезпеки для світу.

Як стало відомо, стрілки годинника пересунули вперед відразу на 20 секунд. Тепер вони показують час 23:58:20. Виходить, що до початку Судного дня залишилося всього 100 секунд.

Стрілки годинника пересунули з-за того, що ситуація з міжнародною безпекою різко погіршилася.

"Ми вважаємо, що світ відокремлюють від катастрофи лічені секунди, а не хвилини або годинник", – розповіла президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

Наголошується, що до Судного дня світ наближають ядерну зброю, зміна клімату і дезінформація в віртуальному просторі.

Раніше повідомлялося, що Ісаак Ньютон, всесвітньо відомий учений, що заклав основи сучасної фізики, астрономії, математики і оптики обчислив точну дату Апокаліпсису.

Фізик вивчив величезну кількість релігійних текстів, зробив астрономічні спостереження, і зіставивши свої дослідження обчислив дату кінця світу.

Висновки вчений зробив у листах, які підписав псевдонімом Єгова Санктус Унус. Багато вчених сучасності досі не можуть розгадати всі його писання. Зовсім недавно експерти зробили висновок, що людство буде стерто з лиця землі в 2060 році.

Нагадаємо також, нещодавно у мережі спливло пророцтво ченця Авеля про майбутнє світу, яка налякала своїм прогнозом.

Серед пророкувань ченця Авеля були Першій і Другій світовій війнах.

Вважається, що ченцем Авелем написано три книги з передбаченнями. Останні з них відносяться до 2892 році, за його пророцтвом, саме в цей рік станеться кінець світу. Причиною світового апокаліпсису православний діяч називав прихід Антихриста.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

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