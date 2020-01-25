Давним-давно з'явилася традиція святкувати День Тетяни та День студентства одночасно — 25 січня. Ця дата викликає багато суперечок, але встигла обрости традиціями. Мало хто знає про історію злиття двох свят в Україні. Politeka.net розповість про факти, які розставлять все на свої місця.

Історія свята

25 січня православні християни вшановують святу мученицю на ім'я Тетяна. Їй присвоїли цей статус після трагічних подій. Згідно історії, в третьому столітті нашої ери, коли ще не хрестили Київську Русь, язичники жорстоко знущалися над нею через віру. Кати катували дівчину і вимагали молитися язичницьким богам. Але Тетяна була дуже стійкою, а від її святості ідоли падали і розбивалися. Після цього християнку кинули до дикого лева. Однак голодний хижак не напав на жертву, проявивши несподівану ласку. Коли ж Тетяну спробували спалити — вона вижила, а опіки безслідно затягнулися.

Зрештою язичники стратили дівчину, відрубавши їй голову мечем. Це сталося 25 січня (або 12 числа за старим календарем). В 235 році Тетяну зарахували до лику святих.

Вже в 18 столітті 25 січня почали святкувати ще одну подію, що вже ніяк не пов'язана з вірою. 1775 року російський граф Іван Шувалов, відомий покровитель науки і освіти, попросив імператрицю Єлизавету I підтримати відкриття Московського університету. Меценат придумав цю ідею разом зі знаменитим Михайлом Ломоносовим.

Імператриця підтримала проект і 25 січня підписала указ. З тих пір московські студенти відзначали свято, як річницю заснування університету. Цікава деталь — мати Івана Шувалова звали Тетяною. Пізніше імператор Микола I наказав святкувати не факт установи вузу, а підписання акту. Адже це історична подія, яка змінила всю систему освіти.

Довгий час два свята вважалися нерозлучними та взаємопов'язаними. Учні називали великомученицю своєю покровителькою. У її честь 25 січня проводили молебні. Цей день співпав із закінченням семестру в університетах. Тому студенти відзначали його особливо гамірно і весело. У Тетянин день вони розігрували викладачів, гуляли по місту, співали пісні. Правоохоронці традиційно не заважали гультіпакама.

Але Міжнародний день студентства приурочили до зовсім іншої дати — 17 листопада. В основі теж лежить трагічна подія. 28 жовтня 1939 року в місті Прага люди вийшли на демонстрацію з нагоди десятої річниці утворення Чехословаччини. На той момент країна була окупована нацистською Німеччиною. Активісти виступили проти загарбників. Але німці придушили протест силою.

Під час сутички був поранений студент Ян Оплетал. 15 листопада хлопець помер. Новина про його загибель викликала нову хвилю протесту, який об'єднав тисячі студентів і викладачів з різних ВНЗ. А 17 листопада окупанти заарештували протестувальників, серед яких виявилися політики, 1800 студентів і педагогів. Вони стратили дев'ять лідерів. Сотні людей відправили концтаборів. До того ж, тієї осені німці закрили всі коледжі та університети в Чехословаччині.

У 1941 році під час учасники Міжнародного антинацистського конгресу проголосили 17 листопада днем пам'яті студентів, загиблих під час демонстрацій. Після чого студенти в усьому світі визнали своїм святом саме цю дату. Україна не стала винятком. Але багато українські студенти святкують 25 січня разом з Днем Тетяни і в 2020 році.

Традиції свята

Незважаючи на зміну дати, Тетяна не перестала захищати студентів. Віруючі традиційно йдуть до церкви, щоб поставити свічку за легке навчання і вимолити у Господа допомоги в освіті. І тільки потім відзначають за столом, влаштовують приколи. В університетах часто пишуть сценарій і влаштовують виставу. Кожен бажаючий може показати номер на сцені.

25 січня справляють іменини. Неважко здогадатися, що окрім студентів треба вітати всіх Тетян.

В честь Дня Тетяни в Україні здавна пекли караваї. Ця традиція зародилася у Бабиному вугіллі, де господині зберігали кухонне начиння. Це місце в хаті називають “сонечком”. Тому старші жінки в сім'ї, “большухи”, пекли великий коровай у формі сонця. Коли випічка трохи охолола, хліб розламували й роздавали шматки всім родичам. Таким чином в давнину українці закликали тепло взимку і прискорювали прихід весни. Якщо ж хтось із членів родини не зміг приїхати на святкування, йому обов'язково потрібно відкласти скибочку на окремій тарілці.

На Тетянин день також прийнято йти на берег річки і вибивати пил з килимів і доріжок. Як правило, її після новорічних свят збиралося багато. Першими на річку традиційно йшли дівчата. Саме вони чистили бруд. А потім молоді хлопці заносили половики у двір, де розвішували на паркані. Дівчатам доводилося намагатися, адже їх робота була видна всім перехожим. Особливо на результат звертали увагу юнаки. Адже по чистій доріжці можна впізнати сумлінну господиню і хорошу дружину.

У свою чергу, під час свята дівчата приманювали женихів. Існує традиція розстилати на порозі невеликий килимок. І хто першим витре об нього ноги — буде часто заходити у гості. Щоб надійно приворожити хлопця, українки ховали в будинку коханої віничок, зроблений з пір'я і обрізків тканини. Якщо хлопець чи його рідня не знайшли предмет — бути весіллю.

У студентів є свої традиції. Найяскравіша і популярна — заклик легкої оцінки. Увечері 25 січня вони визирають з вікна на вулицю, махають заліковкою і кричать: “Халява, прийди!”. Щоб усе спрацювало, хтось повинен сказати у відповідь: “Вже в дорозі”. Студенти підіграють один одному в цьому кумедному ритуалі.

З заліковкою пов'язана ще одна традиція. На останній сторінці книжки учні часто малюють будинок з трубою. За повір'ям, чим довший намальований дим — тим простіше буде вчитися в наступному семестрі.

Деякі здають сесію взимку. Студенти вірять, що якщо іспит випадає на 25 січня, напередодні потрібно гарненько випити. Тоді все пройде гладко. Але не можна повторювати вивчене і перечитувати конспекти, інакше все піде нанівець.

Прикмети на Тетянин день

Якщо 25 січня випав сніг — лютий готує сильні заморозки, а літо буде дощовим.

Яскравий і безхмарний схід сонця обіцяє ранній прихід весни, повернення птахів і приплід у тварин.

Сонячний і морозний день — до багатого врожаю.

Господині часто ворожили по короваю. За прикметами, якщо тісто піднімалося горбком у центрі, протягом року прийде велика удача, а справи “підуть в гору”. Красивий і рівний хліб обіцяв спокійний і стабільний рік. Пригорілий коровай теж вважається доброю прикметою — скоринку на удачу з'їдала іменинниця, Тетяна. Українцям варто горювати, якщо хліб тріскався — це віщує біду.

Що не можна робити 25 січня

В це свято не потрібно сваритися, лихословити і затівати суперечки. Особливо з родичами. Адже якщо сім'я зустріне свято у сварці — її цілий рік буде переслідувати бідність. Тетяна допомагає не тільки студентам, але й усім убогим людям. Тому 25 січня категорично не можна відмовляти в милостині або будь-якої іншої допомоги.

Господиням не можна рукодельнича78ть і займатися домашніми справами. Прибрати і приготувати страви до святкового столу потрібно заздалегідь.

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