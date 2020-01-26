Володимир Зеленський раптово звернувся до Моз з проханням

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Міністерства охорони здоров'я щодо ситуації з коронавірусом, який поширюється з Китаю по всьому світу. Про це повідомили в прес-службі ОПУ.

Незважаючи на те, що у Моз стверджують, що спалахів коронавіруса в Україні ще не було зафіксовано, Зеленський наполіг на необхідності більше інформувати громадян і сформувати чіткі рекомендації.

«Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ», — сказав глава держави.

Міністр стверджує, що зараз вже працює постійна комісія для виявлення коронавіруса в Україні. Також відповів на прохання президента і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він заявив, що в аеропортах і на кордоні також працює оперативна комунікація і є інструкції, як потрібно перевіряти пасажирів.

У Моз також заспокоїли українців щодо лікування смертельного захворювання вірусом. Ляшко запевнив, що китайські технології, якими лікують хворих там, будуть використовуватися і у нас у країні в разі виявлення коронавіруса.

У свою чергу, президент України запропонував укомплектувати в аеропорту «Бориспіль» медичний штаб або тимчасову службу.

Представники Моз на нараді додали, що розглядають можливість створення спецлабораторії для оперативного виявлення вірусів.

Нагадаємо, що коронавірус вже оточив Україну з декількох сторін. Днями в Мінську жінку з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували в лікарню. Таким чином, смертельний вірус впритул наблизився до України. Інформацію про госпіталізацію в коментарі журналістам підтвердив брат жінки Андрій Ільницький. За його словами, Ганна прилетіла в Мінськ з Піднебесної, де була у відрядженні зі своїм молодим чоловіком.

Також ми писали, що стало відомо, як смертельний коронавірус nCoV може дістатися до країн Європи, в тому числі і до України. Зокрема, передача смертельного коронавіруса може статися через звичайні посилки, які люди замовляють на популярної торгової майданчику AliExpress.

Цю інформацію підтвердив російський учений, завідувач лабораторією вірусології ФНЦ Михайло Клацання.

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