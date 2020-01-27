Пожар у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту України в Києві це знак міністру Бородянському, що він став на антисоціальний шлях

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст і політичний оглядач Юрій Романенко.



За його словами, це знак для міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського.



"Горить Мінкульт. Це знак міністру Бородянському, що він став на антисоціальний шлях і тому проклятий. Небеса вже не можуть байдуже дивитися на його шкідницьку діяльність і законопроекти. Взагалі, це хороший привід закрити це Міністерство, яке не має ніякого сенсу і просто висмоктує гроші з бюджету на безглузду і шкідливу діяльність", - написав він.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Києві зайнялося триповерхова будівля Міністерства культури. Пожежа виникла у підвальному приміщенні архіву. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 220 осіб.

За словами очевидців, на третьому поверсі будівлі були заблоковані співробітники. У прес-службі ДСНС відзначили, що врятували двох людей з третього поверху, використовуючи автодрабину.

При цьому в соцмережах вже обговорюють, що пожежі в архівах госуреждений - популярний спосіб замести сліди і знищити документи.

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