Для деяких українців це особливо небезпечний вірус

На Україну все активніше наступає вірус гриипа, через який в країні масово закриваються школи

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По Україні стрімко поширюється вірус грипу, що призводить до швидкого зростання кількості хворих. Лікарі попереджають, що особа небезпечна хвороба для вагітних жінок, літніх людей і дітей.

У деяких регіонах захворюваність вже досягла високих показників серед дітей і підлітків, у зв'язку з чим місцева влада вирішили закрити деякі навчальні заклади на карантин.

Найскладніша ситуація спостерігається на півдні країни. Так, в Одесі на карантин з 28 січня закривають усі школи. Рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дитячі садки поки закривати не збираються, так як там захворюваність спостерігається нижче, ніж у школах. Закриття дитсадків можливо у разі перевищення кількості захворілих 20% порога.

Одеситам рекомендують уникати відвідування масового скупчення людей, у тому числі ринків.

Також відзначимо, що дві школи закриті в Миколаєві. Складна ситуація в Рівненській області, де на карантин закрито 39 шкіл.

В Сумській області на карантин відправили вже 15 шкіл, а загальний кількість хворих досягла 6 тисяч осіб, з яких 68% - це діти. У Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл, а в Запорізької 23, у Донецькій - 59 навчальних закладів.

Нагадаємо, що у зв'язку з недавніми подіями - спалах небезпечного вірусу в Китаї і поширення його по всьому світу - одеські влада має намір посилити контроль в аеропорту та на залізничному вокзалі, ввести в лікарнях масочний режим і скоротити відвідування, а також обмежити заняття в школах.

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