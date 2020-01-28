Наївних українців розводять на гроші з "вакциною" від китайського коронавіруса

На популярному українському сайті оголошень з'явилося повідомлення про продаж "вакцини проти коронавіруса". Вартість препарата 2500 гривень. Справа в тому, що таку вакцину ще не винайшли і придбати її неможливо. А якийсь житель Харкова вирішив обманом заволодіти грошима українців.

В описі товару зазначено, що "вакцина" проти небезпечного вірусу розроблена в Ізраїлі кращими фахівцями. Більш того, шахрай лякає користувачів тим, що страшна недуга вже добралася до України.

Кілька країн дійсно зайнялися розробкою цієї вакцини, але роботи ще не завершилися і про існування такої поки що рано говорити.

Поки аферисти "заробляють" гроші, коронавірус 2019-nCoV добрався до китайського курорту Хайнань, уподобаного українцями. Станом на 27 січня на острові зафіксували 31 випадок інфікування. Відзначається, що чотири людини знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, на 28 січня зафіксовані такі дані: заражених - 2798 осіб (з них в Китаї — 2753); 5794 випадки захворювання не підтвердилися; 976 осіб перебувають у лікарнях, 60 виписані; 106 осіб померли.

Раніше ми повідомляли, українці різко відреагували на фейкову інформацію в мережі про те, що співробітники "Укрпошти" будуть спалювати посилки з Китаю. Виявилося, що "качку" запустив сайт з фейковими новинами, але багато хто повірив. Знадобився час, щоб жителі країни перестали панікувати, і здоровий глузд все ж таки переміг.

"Це ж прикол, а по заголовку можна бознайщо подумати))) а багато хто вже напружився і перевіряють де їх посилки"; "Укрпошта вже давно "спалює" посилки з Китаю."; "А попілом будуть посипати кордон з московією"; "По Україні вона походу теж спалює. Інакшого пояснення де мої два листи і одна посилка я не маю", - писали в коментарях в Твіттері.

До речі, відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський записав відеозвернення 27 січня, в якому заспокоїв українців: отримувати посилки з Китаю можна. Також доктор закликав не панікувати, зазначивши, що країні зараз більше загрожує все та ж кір, ніж уханьский вірус.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю