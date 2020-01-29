I-COAL Sp. z o.o. (Польща)

I-COAL Sp. z o.o. – польська трейдингова компанія, що спеціалізується на оптових поставках вугілля, антрациту та коксової продукції. Вона поставляє продукцію на ринки Польщі, Німеччини, Чехії і Словаччини. У 2018 році трейдер заявив про готовність стати надійним постачальником вугілля для України.

Компанія була заснована 23 березня 2016 року в місті Катовіце. Вже 7 квітня цього ж року вона була зареєстрована в Національному судовому реєстрі. Незабаром вона отримала статус Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (торговець вугіллям), що підтверджується головою Митного управління в Катовіце.

Офіс компанії I-COAL розташований за адресою: Польща, 40-085, місто Катовіце, вул. Адама Міцкевича, 21. Її реєстраційний номер – 0000611549.

Види вугілля для реалізації

Компанія пропонує поставку багатьох типів вугілля. Зокрема антрацит, який є ідеальним паливом для різних галузей. Серед них – хімічна та металургійна промисловості, виробництво соди, обпік вапна і багато інших. Антрацит володіє високою питомою теплотою згоряння, йому властивий низький вміст сірки і летких речовин.

I-COAL пропонує для реалізації антрацит різних фракцій. Більшість клієнтів віддають перевагу антрациту фракції 25-70 мм Однак, також доступні різні фракції менше 25 мм і більше 70 мм. Точні характеристики продукції компанія обговорює в ході переговорів з клієнтами. Вантажі доставляють залізничним і автомобільним транспортом.

Крім цього, трейдер здійснює торгівлю енергетичним вугіллям. Його I-COAL постачає виробникам електроенергії, тепла і пара. Традиційно компанія реалізує енергетичне вугілля фракції 0-30 мм Місцевим дистриб'юторам також пропонується вугілля фракції 50-200 мм Калорійність палива – від 23 ГДж/тонн. При цьому компанія торгує вугіллям, який має різну калорійність, зольність, вміст сірки і вологи. Всередині Європейського Союзу поставки здійснюються, в основному, залізничним транспортом, партіями 1500-2400 тонн.

I-COAL співпрацює з багатьма російськими гірничодобувними підприємствами; вантажними і транспортними компаніями з Росії, України і ЄС.

При цьому компанія не здійснює операції з антрацитом і енергетичних уголем з територій, тимчасово непідконтрольних владі.

Доставка вугільної продукції

Своїм партнерам компанія пропонує комплексні послуги по імпорту, митного оформлення, підготовки та видачі всієї необхідної документації – клієнт одержує сировину з накладної та сертифікатом якості, що відображає якість на станції навантаження. При бажанні замовники можуть звернутися за додатковою сертифікатом якості, який видасть одна з незалежних лабораторій. Доступний також логістичний сервіс та зберігання продукції.

Антрацит і енергетичне вугілля I-COAL доставляє через прикордонні станції Бранево (на кордоні з Російською Федерацією), Сокулка (на кордоні з Білоруссю), Брест/Малашевичи (на кордоні з Білоруссю), Ізов/Хрубешов (на кордоні з Україною).

У Бранево, Сокулке і Брест/Малашевичи компанія здійснює перевантаження сировини на склад або безпосередньо в європейські вагони. Склади, які проходять через погран перехід Ізов/Хрубешов, слідують до станції розвантаження Славкув, яка знаходиться в кінці ширококолійної металургійної лінії (LHS). Ширина її колії становить 1520 мм.

Компанія I-COAL пропонує кілька варіантів перевантаження вугілля. Серед них: вагон – вагон (з ширококолейного на європейський); вагон – вантажівка; вагон – склад. За запитом клієнта продукцію доставляють на підприємство, термінал або склад замовника.

Команда польського трейдера приділяє особливу увагу якості реалізованого сировини і дбає про розвиток співробітництва. Для роботи з кожним окремим клієнтом виділяється персональний співробітник I-COAL, який задіяний у всій ланцюжку постачання і готова до вирішення нестандартних ситуацій у разі їх виникнення.