Український народний синоптик Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на найближчу добу

Як передає Politeka.net, метеоролог повідомила, що в Україні продовжує лютувати циклон. Про це Діденко пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Від Атлантики через північ Великобританії в Скандинавії і далі, як бачите, вишикувалися циклони з різними ніжними жіночими іменами. Наш, зумовлює сьогодні і завтра нестійку погоду в Україні, без імені, бо малюк балтійської Lolita. Однак прудкості в ньому достатньо", - поділилася Діденко.

Саме цей безіменний "пустун" у відповіді за те, що 29-30 січня Україну накриє дощами з мокрим снігом.

Правда, скоро випробування українців на міцність дощем і сильним вітром має завершитися. Діденко повідомила, що вже 30 січня поступово циклон почне залишати нашу територію.

А поки що завтра опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу плюс сильний вітер.

Центр, Південь, а в денні години і східна частина України 30-го січня вже опиняться без опадів і з помірним південно-західним вітром.

Температура повітря протягом дня 1 + 4 градуси, на півдні + 4 + 7 градусів.

У Києві 29 січня дощ і мокрий сніг, поривчастий вітер. 30 січня - місцями мокрий сніг, а також залишиться поривчастий вітер. На дорогах можлива складна ситуація, попереджає синоптик. Температура повітря близько нуля градусів.

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