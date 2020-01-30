Тисячі противників «рабського закону» про працю протестують в центрі Києва

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал PavlovskyNews.

Кілька тисяч представників профспілок зібралися в центрі Києва. Люди протестують проти резонансного закону про працю, який отримав негласний статус "рабського".

Згідно з повідомленнями очевидців, після Майдану люди підуть протестувати до будівлі Кабміну.

Можна зазначити, що серед конкретних гасел на акції можна помітити плакат:"Геть руки від трудящої людини".

Регіональні ЗМІ також повідомляють про акції протесту. Так, у Рівненській області пройшла "Хвиля гніву".

На думку протестувальників, законопроект Кабміну обмежує права та гарантії працівників. Люди вимагали його зняти з розгляду, а також відправити у відставку міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова.

Також відомо про подготовку акції в ряді інших міст.

Нагадаємо, що відразу після появи законопроекту "Про Працю" багатьом оглядачам він сильно не сподобався. Дехто назвав його "рабським", в той час як в уряді вважають реформу прогресивною.

Основою відносин роботодавця і працівника стає трудовий договір, який можна буде укладати як в письмовому, так і в електронному вигляді. Закон при цьому фіксує лише деякі рамки для домовленостей, що залишає значну свободу дій для сторін.

У договорі сторони повинні прописати всі права та обов'язки, взаємну відповідальність, опис і тривалість роботи і відпочинку, компенсацію при звільненні з ініціативи роботодавця і терміни повідомлення про припинення договору.

Не почесне звання “рабський” законопроект отримав, ймовірно, за те, що він дає роботодавецю право звільнити працівника "день у день".

Втім, якщо роботодавець захоче так звільнити працівника йому доведеться заплатити чималий штраф, який залежить від стажу роботи працівника на підприємстві. Якщо працівник працював понад 10 років, термін повідомлення має становити не менше 90 днів, якщо працівник пропрацював більше 5 років - не менше 60 днів, понад півроку - не менше 30 днів.

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