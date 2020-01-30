Перша леді України Олена Зеленська видалила свій аккаунт в соцмережі Facebook через нападки користувачів, пише "Діалог"

При переході на сторінку Олени Зеленської з'являється текст: "На жаль, цей контент зараз недоступний".

Офіційний акаунт дружини Володимира Зеленського проіснував в мережі всього два дні. Вже ввечері 29 січня його видалили.

Про створення офіційної сторінки у соцмережі Зеленська повідомила 27 січня.

"Мені хочеться якомога більше ділитися з вами нашими з командою задумами і перемогами, розповідати, що вдається, а що не дуже, бачити вашу підтримку і чути критику (конструктивну) і знати, що ви зі мною", - написала вона.

Однак сторінку несподівано атакували тисячі негативних коментарів. Так, пост Зеленської про "Мистецькому арсеналі" набрав понад 7 тис. коментарів, основна маса з яких були негативними.

Зокрема Зеленську закликали відкрити очі і стежити за тим, що відбувається в Україні.

Інші користувачі традиційно угледіли "зраду". У Олени поцікавилися, чи буде вона супроводжувати чоловіка в Москву "на парад у Путіна".

"Бідна Лена, народна любов вона така, гаряча до нестями", - пише один из користувачів.

Також дісталося Олені за чоловіка.

Один з коментаторів також запостив популярний мем: Ніколи не здавайся, ганьбися до кінця.

Коментатори в ході розгортання подій навіть почали сперечатися, що зробить дружина президента: забанить хейтеров, закриє коментарі, або видалить сторінку. Вірним виявився останній варіант.

Зв'язок з громадськістю перша леді зберігає через Instagram.





Нагадаємо, Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок.

Також Politeka писала, що Олена Зеленська в жалобі, Путін вирішив не мовчати: "Тяжка втрата".