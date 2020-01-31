В Україні зафіксовано відразу декілька випадків можливого зараження коронавірусом

Як стало відомо в п'ятницю, 31 січня, в Україні одразу у трьох людей запідозрили зараження коронавірусом. Два випадки зафіксовані у Львові. Мова йде про чоловіків, які днями повернулися з Китаю і стали проявляти респіраторні симптоми зараження. Їх аналізи на грип виявилися негативними і лікарі не виключають, що мова може йти про китайський вірус.

«Стан обох пацієнтів задовільний, у них легкі катаральні симптоми. Обидва львів'янина знаходяться в спеціальному боксі в інфекційній лікарні. У них відібрали спеціальні аналізи. Результати будуть наступного тижня. До того часу вони будуть знаходитися в боксі», - повідомив в. о. департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрій Васько.

Відомо, що один з можливих хворих – 19-річний студент, який повернувся з Шанхаю 27 січня. У Китаю він знаходився в 800 кілометрах від міста, де вирує епідемія коронавіруса.

Другий потенційний ынфыкований – 40-річний чоловік, який відпочивав на Хайнані.

Повідомляється, що зараз обидва знаходяться в стабільному стані, однак результати їх аналізів з'являться тільки наступного тижня.

Ще одну 22-річну дівчину з підозрою на коронавірус госпіталізували в Рівному. Відомо, що вона нещодавно повернулася з Китаю. У лікарню вона звернулася сама через високу температуру, нежить і кашель.

Відомо, що на сьогоднішній день в епіцентрі епідемії вірусу - китайському місті Ухань - залишається ще 56 українців.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський через оголошення ВООЗ надзвичайного стану міжнародного значення закликав посилити заходи для недопущення епідемії коронавіруса в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 31 січня у РФ були виявлені перші два випадки зараження смертельно небезпечної вірусної інфекцією, що вирує в Китаї. В обох випадках мова йде про громадян КНР. Як повідомила віце-прем'єр Тетяна Голікова, випадки захворювання виявлені в Забайкальському краї і Тюменській області.

Повідомляється, що стан хворих оцінюється як стабільний, а хвороба у них протікає без клінічних проявів і без температури.

Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавірус.

Як повідомляла Politeka, епідемія коронавіруса побила рекорд, Китай зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka писала, що з'явилося екстрене рішення ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом.