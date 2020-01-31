«Укрзалізниця» скасувала знижки на квитки для студентів

Неприємний сюрприз чекає на учнів українських вузів, які планують поїздки в найближчі дні. Як з'ясувалося, через технічні роботи в реєстрах Міністерства освіти і науки «Укрзалізниця» тимчасово скасує дію знижки в 50% при придбанні квитків онлайн по студентському квитку. Про це розповіли в прес-службі перевізника.

Представники «УЗ» уточнили, що знижки для студентів не будуть діяти до 2 лютого. При цьому підкреслюється, що мова йде виключно про купівлю квитків онлайн – в касах квитки по студентському квитку, як і раніше, можна буде придбати за півціни.

«Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого», - повідомили у перевізника.

Нагадаємо, що в найближчому майбутньому «Укрзалізницю», швидше за все чекають великі зміни. Так, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що Україна незабаром втратить контроль над залізницею.

Цю інформацію голова Кабміну озвучив, виступаючи на Українському сніданку в Давосі.

За його словами, Україна планує передати «Укрзалізницю» в управління німецької залізничної компанії Deutsche Bahn на 10 років.

Олексій Гончарук також підтвердив, що відповідний меморандум про передачу компанії був підписаний вчора в Давосі, 22 січня.

«Так, ми хочемо передати німцям в управління на 10 років залізницю. Ми пов'язуємо з цим дуже важливим рішенням не тільки долю цієї інфраструктурної одиниці. Це экосистемное рішення, яке повинне показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій і новим стандартам», — заявив глава уряду.

Виступаючи на Українському сніданку в Давосі Олексій Гончарук також додав, що деталі та умови гучного угоди сторони ще обговорюють, але політичне рішення вже було затверджено.

До цього ми також повідомляли про те, що Укрзалізниця планує вкотре підвищити вартість проїзду в пасажирських поїздах.

Починаючи з березня по грудень 2020 року кожен місяць ціна квитків буде зростати на 2 відсотки, що за підсумком дасть подорожчання на 22 відсотки.

До речі, це торкнеться всіх категорій вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Нагадаємо, Україна втратила контроль над залізницею, Гончарук нарешті зізнався: «Віддав на 10 років».

Як повідомляла Politeka, глава Укрзалізниці Кравцов з дев'ятьма млн зарплати втратив головне.

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