П’ятого лютого на території всієї країни очікується ускладнення погодних умов

Циклон Petra спричинить в Україні сильні снігопади, дощ, вітер, налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледицю. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:

"«Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та, власне, Карпатах". На Півночі України та значній частині негірського Заходу очікується лише сильний штормовий вітер та опади максимум помірні або й невеликі. Температура повітря у середу вдень передбачається невисокою:

«Від 1 морозу до 3 тепла. На Півдні ще втримаються вищі градуси, +5 - +10, проте вже шостого лютого й там похолодає», - зазначає синоптик.

У Києві погода буде мінливою та неоднорідною:

«Сильний штормовий вітер 5-го лютого точно зачепить столицю, а ось із опадами - складніше. Вночі пройдуть дощ та мокрий сніг, вранці - мокрий сніг, циклон погосподарює все ж у Києві, проте вже в другій половині дня циклон потягнеться південніше». Саме тому, пише синоптик, із столиці опади взагалі «відсунуться».

Відомо також, що до кінця тижня похолодання в Україні посилиться:

«На нас чекають навіть до -10 градусів й нижче», - підсумувала синоптик.

5 лютого синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для життя і здоров'я людей.

6 лютого вночі очікується значний сніг у східній половині області сильний сніг, вдень послаблення опадів до помірних. Сильна хуртовина. Пориви східного вітру 17-22 м / с. На дорогах ожеледиця.

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