Українська співачка Оля Полякова розкритикувала нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського через мову

Як передає Politeka.net, перестрілка сталася в ефірі ток-шоу "Право на владу". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця )

Бужанський традиційно відстоював право вільно спілкуватися російською мовою і закріпити це в Конституції України, зокрема, він висловив думку, що влада правильно було б скасувати норму, яка вимагає закриття всіх шкіл в Україні, де навчання здійснюється російською мовою.

На це Полякова знайшла відповідь.

"Тому що в Україні повинна бути національна мова, а ви собі говоріть хоч китайською! В Україні має бути своя національна мова! Це питання самоідентифікації! Ви хто взагалі: українець чи росіянин? Ну, хто ви, скажіть ?! Хто?!" - не витримала Полякова.

«Говоріть хоч китайською! Хто вам забороняє»? «Говоріть хоч китайською! Хто вам забороняє»? В ефірі ток-шоу «Право на владу» про мову посперечались російськомовна співачка Оля Полякова та нардеп «слуга народу» Максим Бужанський, який завдяки одному з анонімних телеграм-каналів здобув прізвисько «бодібілдер – сталініст». Хто переміг? Судіть самі, коли подивитесь відео. Gepostet von ПРАВО НА ВЛАДУ am Donnerstag, 6. Februar 2020

Під час ток-шоу співачка також заявила, що розпалюючи ненависть на ґрунті мови і зіштовхуючи людей лобами, політики насправді таким чином відволікають увагу українців від набагато важливіших проблем.

Артистка також поскаржилася на українські закони. За її словами, відомі автори пишуть російською, щоб продавати пісні в Росії, бо там вони щомісяця отримують роялті. В Україні таких поблажок немає і тому багато музикантів просто їдуть в сусідню країну.

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Як повідомляла Politeka, у мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою.

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