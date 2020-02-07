Українська співачка Оля Полякова розкритикувала нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського через мову
Як передає Politeka.net, перестрілка сталася в ефірі ток-шоу "Право на владу". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця )
Бужанський традиційно відстоював право вільно спілкуватися російською мовою і закріпити це в Конституції України, зокрема, він висловив думку, що влада правильно було б скасувати норму, яка вимагає закриття всіх шкіл в Україні, де навчання здійснюється російською мовою.
На це Полякова знайшла відповідь.
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"Тому що в Україні повинна бути національна мова, а ви собі говоріть хоч китайською! В Україні має бути своя національна мова! Це питання самоідентифікації! Ви хто взагалі: українець чи росіянин? Ну, хто ви, скажіть ?! Хто?!" - не витримала Полякова.
Під час ток-шоу співачка також заявила, що розпалюючи ненависть на ґрунті мови і зіштовхуючи людей лобами, політики насправді таким чином відволікають увагу українців від набагато важливіших проблем.
Артистка також поскаржилася на українські закони. За її словами, відомі автори пишуть російською, щоб продавати пісні в Росії, бо там вони щомісяця отримують роялті. В Україні таких поблажок немає і тому багато музикантів просто їдуть в сусідню країну.
Нагадаємо, Полякова засвітилася зі знаменитим красенем.
Як повідомляла Politeka, у мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою.
Також Politeka писала, що скандал навколо пригод "Міс Львів" у Москві вийшов за рамки.