Колишній прем'єр-міністр часів Віктора Януковича Микола Азаров, який зараз живе в Росії, облаштувався на Рубльовці

Він узяв в безстрокову оренду 47 соток землі в селі Петрово-Дальнє, сама ж ділянка є власністю РФ і до кінця 2014 року ним розпоряджався Оздоровчий комплекс «Рубльово-Успенський» Управління справами президента РФ.

Цю інформацію журналісти розкопали «Проекта», провівши розслідування на предмет того, хто населяє елітні підмосковні краї.

Згідно з даними Росреєстра, ділянку Азарову дали на підставі якогось «офіційного листа» від 16 січня 2015 року. Хто його автор – невідомо. Сам Азаров розповідав, що в РФ він отримав статус політичного біженця особисто за вказівкою російського президента Володимира Путіна.

Як зазначає «Проект», колишній прем'єр навряд чи потребував цієї ділянці через проблеми з житлом. Його дружина в 2014 році купила ділянку 15 соток з будинком площею 1100 «квадратів» якраз по сусідству.

Більш того, у сім'ї є й інша нерухомість на Рубльовці. У 2014 році невістка екс-прем'єра Лілія Азарова, чоловік якої Микола Азаров в Україні фігурує у кримінальній справі про одержання хабара, придбала 99 соток і будинок у Жуківці. За словами журналістів, аналогічна ділянка з садибою в Жуківці зараз продається за 1,2 млрд. рублів.

«Засвітився» тут ще один втікач з України. Екс-міністр МВС Віталій Захарченко свого часу купив ділянку 40 сотих і будинок у 660 квадратних метрів на території котеджного селища «Парк Вілл» у Жуківці. Влітку минулого року пара розлучилася, і колишня дружина міністра, судячи з документів, залишилася власницею майна.

Серед найвідоміших жителів Рубльовки – президент РФ Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу, бізнесмени Аркадій і Борис Ротенберг, діти президента Азербайджану Ільхама Алієва, колишній зять Пугачової Руслан Байсаров, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, тобто колишні або діючі чиновники, депутати, судді, працівники держкомпаній і держпідрядники. Тут же, до речі, є і ділянка голлівудського актора, котрий активно підтримує політику Путіна, Стівена Сігала.

Нагадаємо, Азаров зізнався, як йому насправді живеться у Путіна.

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