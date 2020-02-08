Погода в Україні 9 лютого збирається "пощипати щоки та носи" громадян, адже на зміну снігопадам прийдуть великі морози

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В Україні 9-го лютого буде сухо…Вітер помірний, південно-західний. Температуру повітря найближчої ночі зима ще буде перетягувати в свій табір, очікується -5-12 градусів, а на Сході, навіть частково на Запоріжжі й в більшості центральних областях, крім Вінниччини, -10-17 градусів", - зазначила вона.

Діденко стверджує, що місцями "весна потягне канати на себе", про що будуть свідчити денна температура.

"Потеплішає до +1+7 градусів, лише на Сході, а також в Дніпрі з районами ще пощипає щоки і поморозить ніс, не вище -1-8 градусів. У Києві неділю обіцяє бути без опадів, вночі ще підморозить, а вже вдень потеплішає до 0+2 градусів", - уточнила вона.

Раніше синоптики попереджали про ускладнення погодних умов на території одеського регіону. Це пов'язано зі зміщенням активного південного циклону.

Метеорологи повідомляли про штормовий вітер, шквальні пориви якого сягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 м/с.

Очікувані погодні умови призведуть до порушень і припинення руху транспорту на дорогах. Ускладнять роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

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