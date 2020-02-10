Національний корпус розкрив причину забруднення водойм Умані

Про екологічну проблему в місті розповів представник руху Євген Густинович. Про це повідомляється на сайті Нацкорпуса.

«Нещодавно публікував відео річки нечистот в мікрорайоні Міщанка. За даним фактом написали заяви в Національну Поліцію Умані, а також до Благоустрою Умані», - розповів Густинович.

За його словами, після цього ситуація з забрудненням водойм трохи покращилася, а колектори вже спорожніли, тим не менше, сліди підтікання збереглися. У Нацкорпусі вказали на те, що виправляються тільки наслідки проблеми, однак вона сама не вирішена. На фото з місця можна помітити, що Каналізаційна насосна станція не працює, а на відео зняли, як потік нечистот стікає в Осташевський ставок.

«Шановні мешканці Умані, прошу Вас звернути увагу на потрапляння нечистот у міські водойми. За даним фактом будемо звертатися до екологів, щоб надати експертну оцінку цієї ситуації», - заявив Густинович.

Він також попередив, що ця проблема може перерости в «загрозу для життя і здоров'я жителів Умані».

Раніше ми писали про те, що в лютому спеціальна комісія повинна перевірити Північно-Кримський канал нібито на предмет можливості відновлення подачі води в Крим.

Про це повідомив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький. За його інформацією (яку надали джерела в Кабміні), комісія висунеться 11-12 лютого в смт Чаплинка Херсонської області.

Білецький зазначив, є ймовірність, що дані можуть не справдитися, "але враховуючи теплий діалог, який будує Зеленський з Росією, інформація дуже схожа на справжню".

Лідер "Нацкорпуса" нагадав, що до перекриття Північно-Кримського каналу півострів одержував близько 85% прісної води саме з цього джерела.

"Перекриття принесло Росії серйозні проблеми і грошові втрати. Забезпечувати ресурсом територію, визнану окупованій усіма можливими документами - рішення, яке заслуговує статті "Державна зрада", відставки уряду та імпічменту президента. Всі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити посібників окупантів! Прошу поширення", - заявив Білецький.

Нагадаємо, у Криму хочуть повернути воду з України, від Зеленського вимагають відповіді: Білецький розкрив деталі.

Як повідомляла Politeka, Нацкорпус жорстко поставив на місце любителів Росії в Одесі: "Намагалися повісити Жукова".

Також Politeka писала, що українці повстали проти закону про ринок землі, Білецький розкрив деталі.