Национальный корпус раскрыл причину загрязнения водоемов Умани

Об экологической проблеме в городе рассказал представитель движения Евгений Густинович. Об этом сообщается на сайте Нацкорпуса.

«Недавно публиковал видео реки нечистот в микрорайоне Мещанка. По данному факту написали заявления в Национальную Полицию Умани, а также к Благоустройству Умани», - рассказал Густинович.

По его словам, после этого ситуация с загрязнением водоемов немного улучшилась, а коллекторы уже опустели, тем не менее, следы протечек сохранились. В Нацкорпусе указали на то, что исправляются только последствия проблемы, однако она сама не решена. На фото с места можно заметить, что Канализационная насосная станция не работает, а на видео сняли, как поток нечистот стекает в Осташевский пруд.

«Уважаемые жители Умани, прошу Вас обратить внимание на попадание нечистот в городские водоемы. По данному факту будем обращаться к экологам, чтобы предоставить экспертную оценку этой ситуации», - заявил Густинович.

Он также предупредил, что эта проблема может перерасти в «угрозу для жизни и здоровья жителей Умани».

Ранее мы писали о том, что в феврале специальная комиссия должна проверить Северо-Крымский канал якобы на предмет возможности восстановления подачи воды в Крым.

Об этом сообщил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. По его информации (которую предоставили источники в Кабмине), комиссия выдвинется 11-12 февраля в пгт Чаплинка Херсонской области.

Билецкий отметил, есть вероятность, что данные могут не подтвердиться, "но учитывая теплый диалог, который строит Зеленский с Россией, информация очень похожа на истинную".

Лидер "Нацкорпуса" напомнил, что до перекрытия Северо-Крымского канала полуостров получал около 85% пресной воды именно из этого источника.

"Перекрытие принесло России серьезные проблемы и денежные потери. Обеспечивать ресурсом территорию, признанную оккупированной всеми возможными документами - решение, которое заслуживает статьи "Государственная измена", отставки Кабмина и импичмента президента. Все неравнодушные - проверяем информацию, следим за ходом событий и будем готовы отправляться на место, чтобы помешать пособникам оккупантов! Прошу распространение", - заявил Билецкий.

Напомним, в Крым хотят вернуть воду из Украины, от Зеленского требуют ответа: Билецкий раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус жестко поставил на место любителей России в Одессе: "Пытались повесить Жукова".

Также Politeka писала, что украинцы восстали против закона о рынке земли, Билецкий раскрыл детали.