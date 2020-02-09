В Одессе активисты Нацкорпуса помешали любителям России установить памятную доску маршалу Жукову

Между провокаторами и активистами, а также представителями Нацкорпуса, случились столкновения во время попытки восстановить мемориальную доску. За час до начала события, в одном из пабликов появилось сообщение об акции по восстановлении мемориальной доски Жукову. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

Ранее мы сообщали, что лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий и его оппонент, советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак устроили жаркие баталии по поводу земельной реформы в эфире телеканала "Интер" в программе "Подробности недели".

По словам Билецкого, выступающего на стороне противников запуска рынка земли, протесты будут продолжаться.

"Однозначно протесты будут распространяться и географически, и будут увеличиваться, так как село, почти все фермерство (а мелкое, среднее - на сто процентов) против открытия рынка земли в том виде, который предлагается сейчас".

Сообщалось, что российские оккупанты пытаются максимально воспользоваться возможностью, чтобы урвать лучшие позиции и незаметно отжать буквально метры территории.

Об этом, а также о стратегии нынешней власти "мира любой ценой" высказал свое мнение лидер "Национального корпуса" и основатель "Азова" Андрей Билецкий.

Билецкий учел, что президент Владимир Зеленский признал, что конфликт на востоке Украине не только не движется к разрешению, но даже обостряется, но вместе с тем раскритиковал его заявление по поводу гибели двух воинов в зоне ООС 26 января.



