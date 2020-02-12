В Ухані епідемія не йде на спад, але українських громадян не забирають з небезпечної зони Китаю

Українка Ірина Чуйко, яка живе в Китаї, вирішила розповісти, як все йде насправді. Вона зазначила, що місто почне функціонувати нормально не раніше березня. Про це пише Politeka.

"Не хотіла і не хочу їхати до останнього – Ухань став мені майже рідним. І я хотіла залишатися тут до тих пір, поки був сенс допомоги іншим і відносної безпеки для свого здоров'я", – українка написала в соціальних мережах.

Але знаходиться в ізоляції довго складно, тому вона вирішила приїхати в Україну. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Моз говорили, що у них все було готове:

"По всіх українських каналах кілька разів передавали подробиці нашої евакуації. Пан прем'єр-міністр Олексій Гончарук особисто бив себе в груди і заявляв, що він вивезе громадян України з Китаю, під його керівництвом ще 2 тижні тому був створений штаб по роботі над проблемою. Міністерство охорони здоров'я України тоді ж заявляло, що вони повністю готові до атаки коронавіруса...", - зазначила українка.

Жінка додала, що глава Моз несе нісенітницю. За словами Скалецьке, зірвана евакуація з-за неподписанной папірці. Це дуже погано виглядає.

"Пані Скалецька несе перед камерами на всю країну відверту нісенітницю, називаючи причиною затримки евакуації те, що хтось не підписав документ. Просто немає слів", – обурилася українка.

Чуйко додає, що 11 лютого їм сказали, що спеціальний борт з України не прилетить. А адже вони раніше самі сміялися над росіянами, яких забирали на повітряному судні без туалетів. Але у них судно хоча-б було.

"Вранці 11 лютого нам повідомляють, що... літак, спеціальний рейс з Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи сміялися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами – ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті…" – уклала Чуйко.

Повідомлялося, що епідемія смертельного коронавіруса 2019-nCoV не щадить нікого.



За інформацією журналістів, число заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині в Японії зросло до 61. Місцева влада стверджує, що за останню добу смертельний коронавірус 2019-nCoV був діагностований ще у 41 людини. Раніше ми повідомляли, що влада Китаю вибачилися перед жителями за те, що не змогли забезпечити медичну допомогу всім пацієнтам, які могли мати контакт з коронавірусом 2019-nCov. "Жителі нас багато критикують ... Чому?.. Тому що деякі з наших робіт не були виконані добре, - зізнався чиновник на прес-конференції. - Що ми не зробили добре? Різниця між потребами і ресурсами лікарняних ліжок тепер очевидна".

Нагадаємо, коронавірус з новою силою атакував лайнер з українцями, ситуація критична

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