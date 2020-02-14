На День святого Валентина прийнято радувати своїх коханих. Є багато способів: поздоровлення, валентинки, квіти, подарунки, похід у ресторан або на концерт. Але у багатьох людей шлях до серця лежить через шлунок. Тому кращий спосіб підняти настрій – це накрити святковий стіл.

Але саме свято 14 лютого – особливе. Воно вимагає інтимної обстановки і усамітнення. Вся суть в тому, щоб закохана пара провела день удвох, насолоджуючись один одним. Ясна річ, не варто кликати на застілля всіх своїх друзів. І меню краще підібрати особливе. У цьому матеріалі ми покажемо, що приготувати на День святого Валентина для незабутньої атмосфери. Пропонуємо докладні рецепти з фото.

Сніданок на День святого Валентина

Порадувати хлопця, дівчину, чоловіка або дружину можна з самого ранку. Сніданок у ліжко вважається одним з найромантичніших вчинків у відносинах. Можна встати раніше і приготувати коханому людині цікаве страви в стилі свята. Навіть найпростішу яєчню можна перетворити на милий сюрприз.

Інгредієнти:

Два яйця

Дві сосиски

Вершкове масло

Соняшникова або оливкова олія

Сіль

Зубочистки

Розрізаємо сосиски уздовж, але один кінець залишаємо недоторканим (близько сантиметра). Згинаємо сосиски у формі серця. Для цього їх краще злегка підігріти. Формуємо “валентинку” обережно, щоб не порвалася. “Носик” скріплюємо зубочисткою.

На пательню кладемо шматочок вершкового масла, чекаємо, поки воно розтане, а потім додаємо чайну ложку рослинної, щоб не пригоріло. Викладаємо сосиски. Всередину кожного сердечка розбиваємо по яйцю і солимо. Якщо білок витікає за межі форми – нічого страшного. Важливо, щоб усередині залишився жовток. Смажимо під кришкою, поки яйця не схопляться. Тут вже хто як любить.

Коли яєчня готова, зчищають витік білок і перекладаємо страву на тарілку. При бажанні можна прикрасити зеленню або овочами.

“Романтичні оладки”

Інгредієнти:

Яйце

Півлітра кефіру

півсклянки цукру

2 склянки борошна

Ложка оцту

Чайна ложечка соди

Сіль

Збиваємо яйце з цукром, поступово додаємо кефір, борошно, трохи солі, добре перемішуємо. Гасимо соду оцтом і теж додаємо в суміш. Нагріваємо сковороду з маслом, а потім виливаємо тісто в серцеподібну форму. Готові оладки можна прикрасити ягодами, овочами, карамеллю або згущеним молоком.

Тост-сердечко

Якщо хочеться почастувати другу половинку чимось святково красивим, а часу на приготування немає – є дуже простий рецепт. Вирізаємо з шматочків нарізаного білого хліба сердечка-валентинки. Для цього можна використовувати спеціальні форми. Якщо є хоча б кілька хвилин – підсмажуємо грінки на сковороді, але можна обійтися і без цього. Намазуємо наші тости джемом, варенням або просто робимо бутерброд. Якщо людина не дуже примхлива – вона оцінить ваші старання і увагу.

Салати на День закоханих

У меню варто додати салати, які складно готувати кожен день. Це універсальне рішення, адже такі страви можна подавати на сніданок, обід і вечерю.

“Пристрасна любов”

Інгредієнти:

200 грамів курячої грудки

Три картоплини

Одна морквина

Два яйця

Гранат

100 грамів твердого сиру

Майонез

Сіль

Варимо картоплю, моркву, м'ясо і яйця (вкруту). Трьом картоплю на крупній тертці і викладаємо на плоску тарілку. Це і буде основа для нашого салату. Зверху малюємо сітку з майонезу. Наступний шар – грудка, порізані дрібними кубиками. Покриваємо майонезом. Дрібно тремо моркву і викладаємо зверху. Знову майонезний прошарок. Наступний шар – дрібно натерті білки. Жовтки – за смаком. Зверху викладаємо зерна граната у вигляді серця. Решту присипаємо тертим сиром.

“Буря емоцій”

Якщо накривати стіл з декількох страв, не потрібно робити їх всі у формі сердець. Ось рецепт досить простого і вишуканого салату, який прикрасить будь-яке свято.

Інгредієнти:

Авокадо

Червона цибуля.

Столова ложка лимонного соку

4 ложки оливкової олії

Парочка помідорів

Маслини без кісточок

80 грамів креветок

4 чайні ложки меду

Діжонська гірчиця

Сіль за смаком

Нарізаємо маленькими кубиками авокадо і складаємо в салатницю. Помідори – трохи крупніше. Подрібнюємо червону цибулю і маслини, додаємо туди ж разом з креветками. Поливаємо лимонним соком або винним оцтом, злегка скроплюємо рослинною олією, солимо. Для заправки змішуємо масло (дві ложки) з гірчицею і медом. Виливаємо соус в салат, перемішуємо і подаємо на стіл. Можна додати кукурудзи.

“Салат з гребінцями і креветками”

Інгредієнти:

200 грамів креветок

150 грамів морських гребінців

100 г стручкової квасолі

Зубчик часнику

Лимонний сік

Оливкова олія

На підігрітому оливковій олії кілька хвилин смажимо часник, після чого зубчик можна викинути. Він вже віддав весь свій аромат. Закидаємо в сковороду креветки і гребінці, смажимо до семи хвилин. Помиту квасоля крупно нарізаємо і обливаємо окропом. Підготовлені інгредієнти змішуємо в салатниці, заправляємо лимонним соком і бальзамічним оцтом.



Десерти на День всіх закоханих

Десерт, мабуть, найважливіша частина святкового меню. Смачним тортом можна показати другій половинці, як солодкі ваші почуття. Кращим інгредієнтом в цій справі вважається шоколад. Адже давно відомо – це афродизіак. Традиційно десерти на свято Валентина роблять у формі серця. Пропонуємо смачний рецепт такого торта. А приготувати його допоможе покрокова інструкція:

Інгредієнти для коржа:

4 яйця;

1 столова ложка цукру;

200 грамів сметани;

0,5 банки згущеного молока;

1,5 склянки борошна;

Чайна ложка соди (погасити в 1 ст. л. оцту);

4 столові ложки какао порошку.

Для крему:

Одна банка вареного згущеного молока

150 грамів вершкового масла

1 стакан волоських горіхів

Для верхівки:

200 грамів шоколаду

200 грамів вершкового масла

Щоб зробити корж, додаємо цукор яйця і збиваємо до піни.Туди ж засипаємо, какао, борошно, сметану і знову збиваємо. Потім додаємо соду, змішану з оцтом. Тісто готове. Заливаємо його у форму “валентинки” і заганяємо в попередньо розігріту духовку. Чекаємо на 40 хвилин, поки основа запікається при 180 градусах.

Поки корж доходить, готуємо начинку. Чекаємо, поки вершкове масло стане м'яким і податливим, а потім збиваємо міксером близько половини. Все ще збиваючи, потроху додаємо згущене молоко. Додаємо подрібнені волоські горіхи.

На верхівку піде інший крем. Для нього необхідно розтопити шоколад. Це можна зробити за допомогою мікрохвильової печі або на водяній бані. Залишки масла збиваємо окремо і заливаємо в шоколад.

Готову основу потрібно остудити, а потім розрізати на три коржі. Кожен з них змащуємо зверху першим кремом з горіхами. Збираємо з цього добра торт. Верхівку і боки обмазуємо масляно-шоколадним кремом. Готове. Можна прикрасити кремовими сердечками або ягодами.

Не у всіх будинку водиться серцеподібна форма для випікання. А купляти заради одного дня в році – не дуже економно. На цей випадок є цікавий лайфхак, який допоможе кулінару без праці надати випічці форму валентинки.

Потрібно приготувати два коржа приблизно однакового розміру: круглий і квадратний. З них легко зробити велике “серце”. Круглий корж розрізаємо навпіл, а половинки щільно притискаємо до сусідніх граней квадратного. Напівкола утворюють “вушка” для солодкої валентинки. А стики ховаємо під кремом.

“Пиріг з сердечками”

Кулінарам на замітку: деякі люди більше люблять пироги, ніж торти. На цей випадок теж є романтичний рецепт.

Для тіста знадобиться:

Склянку молока

2 столові ложки цукру

1,5 чайні ложки сухих дріжджів

30 грамів вершкового масла

Одне яйце

Ванільний цукор

Три склянки борошна

Дріжджі і цукор додаємо трохи підігріте молоко, перемішуємо і відправляємо в тепле місце хвилин на 15-20. Збиваємо виделкою ваніль, вершкове масло і ціле яйце. Отриману суміш закидаємо в попередню заготовку. Потім все перемішуємо, повільно досипаючи борошно. Вручну замішуємо руками до тих пір, поки тісто не стане максимально податливим і перестане липнути. Залишаємо дійти на годину-півтора.

Начинку можна приготувати будь-яку. Головне, щоб вона була червоного кольору. Для цього найкраще підійде вишня, полуниця або малина. Можна взяти свіжі ягоди або варення.

Коли все готово, викладаємо круглу основу у формі. Потім формочками вирізаємо тонкі сердечка з решти тіста і шарами накриваємо верх нашого пирога. Центр залишаємо відкритим, щоб було видно апетитну начинку. Випікаємо близько 40 хвилин в розігрітій духовці при 180 градусах.

Лимонні кекси

Щоб не возитися з тортами і пирогами, можна приготувати невеликі десерти. Наприклад, кекси. Їх можна подати на сніданок, упакувати на роботу і навіть відправити кур'єром.

Інгредієнти:

1,5 склянки борошна

160 грамів сметани

2 яйця

100 грамів цукру

70 грамів вершкового масла

Чайна ложка соди без гірки

Один лимон

Ванілін

Треба збити яйця з цукром до однорідної маси, в яку тут же додати підтоплене вершкове масло і сметану. Після ретельно розмішуємо, щоб не залишилося грудок. Миємо лимон, добре витираємо і натираємо цедру дрібної теркою. Залишився лимон ділимо навпіл. З однієї частини виймаємо кісточки і видавлюємо сік в тісто. Змішуємо соду і борошно просіваємо і теж додаємо в тісто. Приправляємо ваніліном за смаком і замішуємо ложкою.

Кладемо в формочки паперові розетки. Якщо вони силіконові, змащуємо вершковим маслом – тоді не прилипне. Наповнюємо форми тестом з ложки. Ставимо в духовку, заздалегідь нагріту до 180 градусів. Запікаємо близько 35 хвилин. Свіжоспеченим кекси потрібно дати охолонути у формочках. Після цього можна виймати, прикрасити заварним кремом, декоративними елементами у вигляді сердечок, ягодами і т. д. Якщо коханий чоловік дуже любить солодке, разом з кексами можна подати тістечка або цукерки.

Печива-валентинки

Інгредієнти:

Два яйця

Склянку борошна

100 грамів цукру

150 грамів вершкового масла

Сіль

Полуничне варення

Масло перемішуємо з цукром, розбиваємо обидва яйця, борошно і злегка присаливаем для балансу. З отриманого тесту вирізаємо сердечка за допомогою форм. У половини заготовок потрібно вирізати "серцевини". Відправляємо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

Коли печиво готове, потрібно попарно склеїти цілісні і наскрізні "серця" варенням. Трохи останнього можна налити в утворений "басейн".

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