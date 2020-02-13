Ватажок «ДНР» Денис Пушилін проговорився про подальші плани

Про це він заявив в ефірі одного з російських кремлівських телеканалів, передає Politeka.

За словами Пушиліна, його політичною метою на Донбасі є «інтеграція з Росією», яка «була зрозуміла ще з початку 90-их років», відразу після розпаду Радянського Союзу.

У майбутньому ватажок бойовиків пророкує посилення позицій Росії, а може, навіть, і появу абсолютно нової держави, про що заявив журналістам:

«Росія, Україна і нова держава, яка, можливо, буде заснована – я б цього теж не виключав – разом… Адже кінцева мета – це Велика Росія, і торкнеться це не тільки України».

Разом з тим Пушилін відмовився від ідеї особливого статусу у Конституції Росії, не особливо вдаючись у пояснення причини такої заяви.

«Я думаю, це не зовсім коректне питання. В силу певних причин ми не можемо зараз говорити про закріплення спеціального статусу Донбасу в Конституції Російської Федерації», – зазначив бойовик.

Раніше ми розповідали про те, що терорист Данило Безсонов, який називає себе заступником міністра інформації "ДНР", заявив: Україна ніколи не отримає територію Донбасу назад. За його словами, регіон йде в Російську Федерацію і не буде зупинятися на цьому.

До всього іншого, він почав розповідати, що нібито ще з 2014 року на Донбасі ходить російська валюта, а також на кожному кроці висить російський прапор.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що ватажок "ДНР" Пушилін розбурхав новим фото з бойовиками.