ЗНО можна порівняти зі сходинкою: з її допомогою вдасться піднятися вгору, але лише приклавши зусилля. Фінальне тестування відкриває школярам двері у світ студентства та дорослого самостійного життя. Це по істині переломний момент в житті кожного абітурієнта.

ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) — державний іспит, який спрямований на зріз знань українських випускників та організацію чесного конкурсу на вступ у Вищі навчальні заклади (ВНЗ). Чим більше набрано балів по трьом вступним предметам, тим вище шанс зайняти бюджетне місце, на якому призначається стипендія. Максимум можна здати чотири іспити (в різних ВУЗах на одну і ту ж професію можуть вимагати різні іспити).

Всього предметів передбачено 11 (три обов'язкових). Українська мова та література фіксований для всіх (основний). Другий обов'язковий предмет випускнику доведеться обирати на свій розсуд: або історія України, або математика. Третій (і можливо четвертий) визначається у вільному режимі з решти списку (відповідно до своєї майбутньої професії).

Здача ЗНО: дати реєстрації та проходження тестування

В 2020 році всі бажаючі взяти участь в здачі державних іспитів повинні пройти відповідну реєстрацію, яка буде проводитися з 3 лютого до 24 березня. Важливо враховувати і термін доставки документів. Самі іспити будуть проходити з 21 травня до 15 червня. Кожен зареєстрований учасник повинен отримати так звану запрошення-перепустку, із зазначеними особистими даними учасника, місцем і датою здачі всіх предметів. Кожен бажаючий зможе стежити за результатами тестування в режимі онлайн.

Точні дні ЗНО з усіх предметів у 2020 році:

відкриває вирішальний зріз знань математика , вона буде проведена по всій Україні 21 травня;

, вона буде проведена по всій Україні 21 травня; потім випускники складатимуть Українську мову та літературу — 26 травня;

— 26 травня; після ідуть фізика (28 травня), іспанська, німецька та французька мови в один день (1 червня), а також англійська (2 червня);

(28 травня), в один день (1 червня), а також (2 червня); знання з історії України перевірятимуться 4 червня;

перевірятимуться 4 червня; завершальні предмети: біологія (9 червня), географія (11 червня) і хімія (15 червня).

Також у березні 2020 буде проводитися пробне ЗНО. Реєстрація на нього вже закінчилася, проходила з 3 по 24 січня. Українська мова та література пройде 21 березня, а історія України, математика, біологія, іноземні мови, географія та фізика 28 березня. Варто відзначити, що пробне ЗНО завжди платне, вартість варіюється в межах від 138 до 150 гривень (залежить від конкретного регіону країни, де проживає учасник).

Перевірка результатів ЗНО

Кожен з нас бажає знати результати свого тестування як можна швидше. Зробити це можна в режимі онлайн на державному сайті УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти). На даний момент там немає доступного рядка за 2020 рік, але він обов'язково з'явиться. Зараз же можна переглянути статистичні дані щодо результатів тестування минулих років, починаючи з 2010.

Як не проспати свої іспити і морально не вигоріти перед ними

Способів значно більше, ніж здається. Насамперед варто обзавестися настінним календарем і встановити мітки в телефоні (за день до кожного іспиту). Також можна озадачити всіх своїх близьких і друзів. Далі бажано відвідати місця здачі ЗНО, якщо буде така можливість, освоїтися там (це допоможе знизити стрес в день тестування). За два тижні до оцінювання краще уникати будь-яких конфліктних ситуацій та перевтоми (зубрити все безсонними ночами не допоможе).

Категорично заборонено використовувати сторонні засоби для зрівноваження психоемоційного стану (алкоголь, валеріана, транквілізатори тощо). По-перше, це призведе до того, що організм відмовиться в день тестування справлятися самостійно. По-друге, психотропні речовини негативно позначаються на мисленні та інтелекті у цілому. По-третє, через препарати учасника просто не допустять до здачі, або він навіть туди не потрапить.

В цей період корисно буде випробувати релаксаційні методи, дихальні техніки, йогу, спорт. Варто побільше займатися хобі, розвантажувати мозок турботами та обов'язками (навіть миття посуду здатне відвернути увагу). Якщо самостійно впоратися не виходить, на допомогу прийдуть рідні та друзі, психологи (наприклад, шкільні). Головне не закриватися в собі, не бути занадто самовпевненим, вчасно усвідомити наявність проблеми, грамотно проаналізувати свій внутрішній стан. Дата проведення першого іспиту — 21 травня, час підготувати себе є, скористайтеся ним.

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