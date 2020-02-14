ВНО можно сравнить со ступенькой: с ее помощью получится подняться вверх, но лишь приложив усилие. Финальное тестирование открывает школьникам двери в мир студенчества и взрослой самостоятельной жизни. Это по истине переломный момент в жизни каждого абитуриента.

ВНО (Внешнее независимое оценивание, на украинском языке — ЗНО) — государственный экзамен, который направлен на срез знаний украинских выпускников и организацию честного конкурса на поступление в Высшие учебные заведения (ВУЗы). Чем больше набрано баллов по трем вступительным предметам, тем выше шанс занять бюджетное место, на котором полагается стипендия. Максимум можно сдать четыре экзамена (в разных ВУЗах на одну и ту же профессию могут требовать разные экзамены).

Всего предметов предусмотрено 11 (три обязательных). Украинский язык и литература фиксированный для всех (основной). Второй обязательный выпускник выбирает на свое усмотрение: либо история Украины, либо математика. Третий (и возможно четвертый) определяется в свободном режиме из оставшегося списка (согласно своей будущей профессии).

Сдача ВНО: даты регистрации и прохождения тестирования

В 2020 году все желающие поучаствовать в сдаче государственных экзаменов должны пройти соответственную регистрацию, которая будет проводиться с 3 февраля до 24 марта. Важно учитывать и срок доставки документов. Сами экзамены будут проходить с 21 мая до 15 июня. Каждый зарегистрированный участник должен получить так называемый приглашение-пропуск, с указанными личными данными участника, местом и датой сдачи всех предметов. Каждый желающий сможет следить за результатами тестирования в режиме онлайн.

Точные дни ВНО по всем предметам в 2020 году:

открывает решающий срез знаний математика , она будет проведена по всей Украине 21 мая;

, она будет проведена по всей Украине 21 мая; затем выпускники сдадут Украинский язык и литературу — 26 мая;

— 26 мая; после идут физика (28 мая), испанский, немецкий и французский языки в один день (1 июня), а также английский (2 июня);

(28 мая), в один день (1 июня), а также (2 июня); знания по истории Украины будут проверяться 4 июня;

будут проверяться 4 июня; завершающие предметы: биология (9 июня), география (11 июня) и химия (15 июня).

Также в марте 2020 будет проводиться пробное ВНО. Регистрация на него уже закончилась, проходила с 3 по 24 января. Украинский язык и литература пройдет 21 марта, а история Украины, математика, биология, иностранные языки, география и физика 28 марта. Стоит отметить, что пробное ВНО всегда платное, стоимость варьируется в пределах от 138 до 150 гривен (зависит от конкретного региона страны, где проживает участник).

Проверка результатов ВНО

Каждый из нас желает узнать результаты своего тестирования как можно скорее. Сделать это можно в режиме онлайн на государственном сайте УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования, на укр. УЦОЯО). На данный момент там нет доступной строки за 2020 год, но она обязательно появится. Сейчас же можно просмотреть статистические данные относительно результатов тестирования прошлых годов, начиная с 2010.

Как не проспать свои экзамены и морально не выгореть перед ними

Способов значительно больше, чем кажется. Первым делом стоит обзавестись настенным календарем и установить метки в телефоне (за день до каждого экзамена). Также можно озадачить всех своих близких и друзей. Далее желательно посетить места сдачи ВНО, если будет такая возможность, освоится там (это поможет снизить стресс в день тестирования). За две недели до оценивания лучше избегать любых конфликтных ситуаций и переутомления (зубрить все бессонными ночами не поможет).

Категорически запрещено использовать сторонние средства для уравновешения психоэмоционального состояния (алкоголь, валериана, транквилизаторы и т.д.). Во-первых, это приведет к тому, что организм откажется в день тестирования справляться самостоятельно. Во-вторых, психотропные вещества негативно сказываются на мышлении и интеллекте в целом. В-третьих, из-за препаратов участника попросту не допустят до сдачи, или он даже туда не попадет.

В этот период полезно будет испытать релаксационные методы, дыхательные техники, йогу, спорт. Стоит побольше заниматься хобби, разгружать мозг заботами и обязанностями (даже мытье посуды способно отвлечь). Если самостоятельно справиться не получается, на помощь придут родные и друзья, психологи (те же школьные). Главное не закрываться в себе, не быть слишком самонадеянным, вовремя осознать наличие проблемы, грамотно проанализировать свое внутреннее состояние. Дата проведения первого экзамена — 21 мая, время подготовить себя есть, воспользуйтесь им.

Напомним, ВНО-2020: когда и как регистрироваться, список предметов, пробные тесты

Как сообщала Politeka, «Сами его проходите»: украинцы требуют от Зеленского отмены ВНО, подробности.

Также Politeka писала, десятки абитуриентов оказались в пролете, скандал на ВНО по английскому: подробности.