Наступають дні, які краще використовувати для очищення організму

Про це астролог і політичний експерт Влад Росс розповів у коментарі журналістам, передає Главред.

Він зазначив, що з 18 по 22 лютого – після того, як Сонце увійде в Риби і відбудеться з'єднання Місяця з Плутоном, Сатурном і Марсом у Козерозі, настане жахливий період.

астрология, украина

Астролог попереджає, що в ці дні очікується занепад сил, будуть спостерігатися схильність до смутку, депресії.

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Але Влад Росс назвав цей "жахливий період" підходящим часом для очищення організму – можна почати дотримуватися дієти або усамітнитися і дотримуватися голодування.

На думку астролога, цей період також добре підходить для вивчення важливих книг і занурення в релігію.

"…Сприятливі походи в церкву, очищення, у тому числі вогнем і водою. Не полінуйтеся в ці дні зробити ретельне прибирання в будинку, провести процедури по очищенню вашого житла свічками, а також викинути непотрібні речі", - порадив Росс українцям.

Підсумовуючи, астролог додав, що з 17 лютого і до кінця місяця буде сприятливий період для того, щоб повернути любов з минулого і відновити відносини.

космос, зірки

Раніше ми розповідали про те, для кого лютий стане щасливим місяцем. За словами астролога, поточний місяць виявиться неймовірно вдалим для людей, народжених під знаками Риб, Тельців, Козерогів і Стрільців.

У лютому мрії Риб будуть легко здійснюватися. Вони зможуть створити прибутковий бізнес або ж знайдуть професію своєї мрії. Вдалими для них будуть будь-які поїздки і подорожі у цьому місяці.

Стрільцям буде супроводжувати успіх у сфері сфері енергій, вищого пізнання, духовності, творчості. Стрільці зможуть вести успішні рекламні кампанії і якнайкраще презентують себе в суспільстві. Місяць буде для них дуже насиченим, з великою кількістю нових можливостей і відкриттів.

Для Козерогів особливо вдалою буде друга половина лютого. Вони зуміють багато чого досягти. Особливо це стосується спортсменів і військових. 

Що стосується Бичків, то вони досягнуть успіху в зароблянні грошей.

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