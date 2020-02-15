Наступають дні, які краще використовувати для очищення організму

Про це астролог і політичний експерт Влад Росс розповів у коментарі журналістам, передає Главред.

Він зазначив, що з 18 по 22 лютого – після того, як Сонце увійде в Риби і відбудеться з'єднання Місяця з Плутоном, Сатурном і Марсом у Козерозі, настане жахливий період.

Астролог попереджає, що в ці дні очікується занепад сил, будуть спостерігатися схильність до смутку, депресії.

Але Влад Росс назвав цей "жахливий період" підходящим часом для очищення організму – можна почати дотримуватися дієти або усамітнитися і дотримуватися голодування.

На думку астролога, цей період також добре підходить для вивчення важливих книг і занурення в релігію.

"…Сприятливі походи в церкву, очищення, у тому числі вогнем і водою. Не полінуйтеся в ці дні зробити ретельне прибирання в будинку, провести процедури по очищенню вашого житла свічками, а також викинути непотрібні речі", - порадив Росс українцям.

Підсумовуючи, астролог додав, що з 17 лютого і до кінця місяця буде сприятливий період для того, щоб повернути любов з минулого і відновити відносини.

Раніше ми розповідали про те, для кого лютий стане щасливим місяцем. За словами астролога, поточний місяць виявиться неймовірно вдалим для людей, народжених під знаками Риб, Тельців, Козерогів і Стрільців.

У лютому мрії Риб будуть легко здійснюватися. Вони зможуть створити прибутковий бізнес або ж знайдуть професію своєї мрії. Вдалими для них будуть будь-які поїздки і подорожі у цьому місяці.

Стрільцям буде супроводжувати успіх у сфері сфері енергій, вищого пізнання, духовності, творчості. Стрільці зможуть вести успішні рекламні кампанії і якнайкраще презентують себе в суспільстві. Місяць буде для них дуже насиченим, з великою кількістю нових можливостей і відкриттів.

Для Козерогів особливо вдалою буде друга половина лютого. Вони зуміють багато чого досягти. Особливо це стосується спортсменів і військових.

Що стосується Бичків, то вони досягнуть успіху в зароблянні грошей.

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