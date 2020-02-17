Продюсер сетует, что украинская власть не подумала об этом в первую очередь

Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин подкинул украинскому президенту Владимиру Зеленскому идею

Он заявил, что главе украинского государства неплохо было бы отменить санкции против российских артистов, которым предыдущая власть запретила выступления в нашей стране.

Об этом он рассказал в интервью одному из российских СМИ, передает Politeka.

По его словам, если бы украинские власти «были трезвыми», то они, первым делом, разрешили бы российским звездам снова гастролировать.

«Зеленский — артист, первое, что он должен был сделать — отменить санкции против артистов. Конечно, мы надеялись, что «слуга народа» и коллега по цеху всех артистов это сделает и поможет нам всем идти в мирном русле», — выдал Пригожин.

На сегодня в Украине запрещено выступать таким артистам как Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и другие. Причина – незаконные выступления в оккупированном Крыму, а также открытая поддержка политики российского президента Владимира Путина. А такие деятели как Охлобыстин и Чичерина вообще постоянно фонтанируют идеями о том, что Украина – это недогосударство, поддерживают боевиков на Донбассе и тому подобное.

Ранее мы писали о том, что Пригожин заступился за ветеранов сцены Аллу Пугачеву и Софию Ротару. Как известно, участие в новогодних огоньках центральных телеканалов этих артисток порядком раздосадовало российское общество. Всем хейтерам продюсер заявил: «Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет».

По его словам, в России сейчас очень мало по-настоящему хороших артистов, поэтому замены этим певицам просто нет. Он также подчеркнул, что в новогодних программах появляются новые звезды.

Мы также рассказывали, что детский продюсер Екатерина Волкова «прошлась» по Пригожину. По ее мнению, он больше не хранит связь с реальностью. Волкова утверждает, что муж Валерии не выдает свежий, актуальный продукт. Его проекты сильно устарели морально и не находят отклика в обществе.

Как мы писали ранее, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.