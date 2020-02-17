Скандальний російський певец Олександр Маршал, який відкрито симпатизує бойовикам на Донбасі, вибухнув страшилками про Україну

Артист, чиє ім'я в миру Олександр Миньков, заявив, що він є «проросійським», і налякав всіх незадоволених життям в Російській Федерації Україною.

В одному зі своїх інтерв'ю артист порадив тим, кому не подобається Росія, їхати геть. Наприклад, в Україну, про яку він відгукнувся дуже образливо, передає Politeka.

«Навіщо ви тут? Що ви тут мутите? Ви що, хочете майдан? Їдьте на Україну, он, чудова країна. Дивіться, яка демократія! Це ж просто приголомшливо! Дивіться, які там хлопці при владі, прагнуть до влади. Їдьте. Навіщо ви мутите тут воду і навіщо ви хочете зробити так, щоб було ще гірше?», – видав він.

У 2018 році Маршал потрапив в базу «Миротворця» через гастролі в Криму. На це він відреагував все в тій же агресивній манері, заявивши, що плювати хотів на заборони, а сама назва сайту йому здалася смішною.

Більш того, співак неодноразово захоплювався бойовиками ОРДЛО і геть відмовляється розуміти, чому їх в Україні називають терористами. Він обіцяв приїхати на Донбас із сольним концертом, однак після обіцянки минуло понад два роки, а шоу так і не відбулося.

Раніше ми писали про те, що російський продюсер Йосип Пригожин покартав українського президента Володимира Зеленського за те, що той, ставши біля керма держави, досі не скасував санкції проти артистів з РФ, яким був заборонений в'їзд в Україну через гастролі в Криму.

Нагадаємо, у Харкові збунтувалися проти кумира росіян.

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